成醫喋血案 林光宇150萬交保

2018年10月06日 04:11 中國時報 洪榮志 ／台南報導 ／台南報導

「謝謝大家的關心！」涉及成大醫院喋血案被依殺人未遂罪提起公訴的成醫體外循環技師林光宇，5日移審後，檢方雖以有逃亡、反覆實施犯罪之虞，建請法官續押，但台南地方法院仍當庭諭令150萬元保釋，林在妻子陪同下離去。對此，成醫僅回應「尊重司法」。

台灣護理師工會理事長陳玉鳳代表林某家屬表示，保釋金有泰半是成大柔道社及林光宇學弟妹提供，家屬雖認為保釋金額過高，以及檢方建請續押理由多所臆測，但仍感謝法官同意具保。

陳玉鳳認為，職場霸凌在醫護界由來以久，才會讓林光宇受到這麼多人支持，希望國家重視公務醫護人員投訴的管道，別讓他們投訴無門。

台南地院則說，被告林光宇移審後，隨即分案由刑八庭法官洪榮家審理。案經開庭訊問被告、聽取偵查檢察官及選任辯護人意見後，認定林某雖涉犯殺人未遂罪，屬最輕本刑5年以上有期徒刑的重罪，但考量犯後自首、坦承犯行，加上在台南有固定居所，並與父母、妻子及2名未成年子女同住，家庭支援系統完整，無羈押之必要性，因此准予交保候傳。不過，法官也同時限制被告出境、出海及住居，並諭知應於每天上午10點到戶籍地的台南市警五分局立人派出所報到，以確保在審判中按時到庭。

鑑於被告先前自述遭職場霸凌及工作壓力大，曾前往精神科就診，但因服藥後會引發注意力不集中，為免影響醫院工作專注度而停藥，因此目前情緒仍未完全穩定；為免再犯傷及他人，法官也當庭諭知責付配偶，並命被告不得進入成大醫院、也不得以任何方式接觸告訴人及成大同事。

(中國時報)