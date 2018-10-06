萬聖節搞什麼鬼 新北3王爭霸戰

2018年10月06日 04:11 中國時報 葉德正 ／新北報導 ／新北報導

「2018新北府中搞什麼鬼」萬聖節活動將在27日登場，今年活動徵求「新北萬聖王者」，分別是拍照打卡最強的「怪王」、最會玩鬼抓人遊戲的「跑王」，以及最強變裝的「鬼王」，歡迎敢秀敢玩又有創意的民眾22日前報名，來府中商圈一戰高下，爭奪3大王者寶座。

府中後站商圈過去曾因板新特區崛起，一度沒落，新北市府協助商圈特色經營，經發局自2011年起每年舉辦府中萬聖節活動，已邁入第8屆，為地方帶來龐大商機，也讓府中商圈重新活絡起來。

經發局長張峯源指出，今年活動除延續往年最精彩的搞怪遊行、變裝比賽、搞鬼電音趴外，更將超萌勢力「戽斗星球」大型玩偶搬到府中非常熱區廣場，打造萬聖節的意象入口。

現場將有擁有最長下巴的水牛、麋鹿、羚羊等多款萬聖節限定版戽斗星球生物出沒，還有多達100顆有著搞怪表情又會唱歌的南瓜合唱團，讓民眾體驗驚悚刺激又可愛軟萌的府中萬聖節。

今年的萬聖王者徵選活動，第一徵「怪王」，只要在15日到27日期間，到府中非常熱區廣場與活動限定版戽斗星球生物、南瓜合唱團、猛鬼巴士合照，並上傳至「來趣新北金發局」粉絲頁，按讚數前三多的貼文民眾就有機會獲得5000元獎金。

第二徵「跑王」，凡參加27日封街鬼抓人遊戲的民眾，只要成功突破生存封鎖線即可獲得200元商圈購物券；第三徵「鬼王」，參賽者只要在27日變裝遊行後參與萬聖節變裝競賽，除前三名的參賽者分別可獲得12萬、6萬及3萬元獎金，參賽民眾還有機會抽到智慧型手機、高級家電等大獎，邀民眾來挑戰。

經發局也說，受小朋友喜愛的「不給糖就搗蛋」活動，也從5日開放報名，詳洽「來趣新北金發局」臉書粉絲團。

(中國時報)