麥寮港拚當無煙碼頭

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中國時報
／雲林報導

雲林縣麥寮港獲認證成為亞洲第一座綠色生態港埠，5日授證，為了更環保，岸電系統工程同時動土，未來船舶靠岸後，不必再燃燒重油發電，使得麥寮工業港綠色運輸推動更進一步。此外，台塑3年內亦將耗資47億改善區內17支煙囪，使之不再冒煙。

台塑集團塑化公司董事長陳寶郎指出，麥寮港是國內航道最深、唯一可供30萬噸級油輪進出的深水港，每年吞吐量逾7000萬噸，為了達成綠色、生態、永續目標，進行許多空汙防制措施，包含高壓岸電設施、船舶使用低硫燃油、船舶進出港減速、港區管制老舊柴油車、導航標桿使用太陽能電力、港區照明全面汰換為LED燈等，今年9月獲得歐洲海港組織（European Sea PortsOrganization, ESPO）肯定，取得綠色生態港埠認證，是亞洲唯一一座。

歐洲海港組織生態港英商勞氏檢驗公司台灣分公司總經理許首雄代表頒授證書，工業局長呂正華、環保署空品處長吳盛忠等見證，岸電系統工程隨之動土。

瑞商Cavotec公司遠東區總監樊海東簡介岸電系統就是船舶靠岸後，可關閉船上發電系統，直接連接上岸上電力，不必再燃重油發電，能有效改善港口空品。

雲林縣長李進勇說，縣府致力改善空品，從源頭核減生煤石油焦用量、加嚴管末排放標準及要求秋冬減排，減少六輕固定源汙染物，為進一步改善船舶空汙，經多方協商與規畫，終於促成設置高壓岸電系統，見證麥寮港綠色運輸推動結果。

陳寶郎表示，六輕排放達無汙染標準的煙，其實是水蒸氣，但常引起誤解，因此，未來3年內將斥資47億元，在17支主要大煙囪裝設降低PM2.5的濕式靜塵器，俾達到無煙。

(中國時報)

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