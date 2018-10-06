新港文化展演團 前進日本飛驒

新港鄉長林茂盛（後排中）、奉天宮董事長何達煌（後左三）親自參與12婆姐的演出。（張亦惠攝）

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中國時報
／嘉縣報導

日本岐阜縣飛驒市2017年與新港鄉締約成為友好城市，13日締約周年，飛驒市特地舉辦盛大周年慶祝活動，新港鄉長林茂盛將率領展演團隊赴日交流。林茂盛、奉天宮董事長何達煌5日親自扮演12婆姐中角色，為「微笑新港─文化民俗慶典展覽表演」暖身。

此次文化表演結合新港迎媽祖與祝壽大典儀式，在舞鳳軒北管樂中展開，由新港鄉公所一級主管組成的報馬仔、哨角隊、四街祖媽駕前千里眼、順風耳開場，涼傘象徵性迎出媽祖降臨祈福，接續禮生及佾生祝壽，加上新練成的12婆姐，結合舞獅、電音三太子等台灣傳統廟會陣頭，精采呈現台灣傳統文化祭典。

林茂盛表示，本次活動獲新港鄉各界鼎力協助，端出前所未見的文化饗宴，展覽部分包含新港奉天宮典藏百年文物、新港國際級藝術家金雕大師吳卿、交趾陶大師陳忠正及謝東哲、木雕大師楊永在精選作品，期待讓飛驒市的市民進一步認識新港文化，促進兩地居民更深化的交流。

何達煌說，新港鄉與飛驒市締約是地方大事，奉天宮特地恭請四街祖媽搭機跨海賜福，新港奉天宮的迎神行列及服飾、媽祖神龕的香爐、供品等數10件珍貴文物都已運至日本。

其中，百年歷史四街祖媽「內之外葉神轎」，與古川祭中的「屋台」相互輝映，2文物跨海的歷史對話，將是此次展覽的一大重點。

(中國時報)

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