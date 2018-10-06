遏止債務失德 立法院應匡正

2018年10月06日 04:11 中國時報 主筆室

我國中央政府10餘年來連續舉債，今明兩年財政收支短絀將大幅擴大，在國際競爭力評比中「政府債務」表現落後，已惡化我國整體競爭力，立法院預算中心要求行政院應注意財政紀律。我們同意立法院的觀點，行政院應負責任地注意債務管理，除可免除行政失能外，也可避免遭外界評為「債務失德」。

立法院預算中心會提醒行政部門注意公共債務，是因為中央政府總預算已連續10多年靠舉債維持收支平衡。馬政府遇到金融危機，在8年兩個任期內，讓中央總預算增加了3千億元；蔡政府在景氣擴張的承平期間，還快速讓預算繼續擴張1千多億到達2.1兆，短絀金額明年進一步擴大到1503億元，這種「寅吃卯糧」的狀況從經濟風暴期間，侵入到經濟情況宣稱是「20年來最好」的時期，豈非怪事？顯然財政紀律已廢弛，無法讓財政「赤字」和「盈餘」在景氣循環中自動抵銷，成為單向長期擴張的畸形狀態，若不能矯正，國家將一步步陷入財政危機，發生難以承受的經濟風險。

任何人都知道，「量入為出」是財務處理的基本原則，也是一個健全國家財政收支的奉行圭臬；不管過去的兩蔣時代，或是像新加坡這個典範國家，即使曾進行重大經濟建設或發生石油危機，過去政府在財政上都力求收支平衡，也因此有餘裕去應對隨時可能發生的後續危機。但台灣到了李登輝時期進行六年國建時，就開始以大量舉債來應付開支，讓公共債務大幅攀升。由於台灣過去基礎良好，這種大量舉債在國際標準看來，還是沒讓政府債務比重太高，也沒有形成台灣的重大負擔。但在馬政府時期，又遇到2008年全球金融海嘯，加上「愛台12項建設」，讓債務繼續擴張，所以財政部在2010年底仿效先進國家設立了「國債鐘」，以3種國債資訊隨時提醒國人公共債務狀況，避免大量惡化而影響未來施政能量。

馬政府在設立國債鐘後，並未能讓國債有效減少，國人的「人均債務負擔」從2010年底的19.7萬元持續攀升到政黨輪替時的24萬元，經濟施政不佳的確是政黨輪替主因。蔡政府上台後，中央政府債務受到了控制，也讓人均債務持續下降到目前的22.9萬元，應該給予掌聲。但是，主要原因其實和國際經濟情勢有關，這兩年國際經濟情勢持續好轉，導致諸多稅收超徵，讓債務得以控制。

依照凱因斯經濟學財政理論的看法，政府財政支出應該和景氣循環相反，當景氣低迷之時，政府應增加支出來刺激有效需求，遏止經濟下滑趨勢；而當景氣攀升暢旺之後，民間投資熱絡，政府宜減少支出來防止物價膨脹。而在這一增一減的循環過程之中，政府財政會從赤字轉為盈餘，也得以維持財政的健全。

既然這兩年國際和國內景氣回升，那麼預算就應該產生盈餘，該用來減少債務，儲備未來應付更大國際經濟波動的挑戰。如果不能減少債務，反倒單向擴張債務的話，其實是在壓縮未來政府應對經濟挑戰的能量，這會產生「債務失德」（moral hazard of debts）的風險，也就是「陷未來政府於不義」，類似目前經常談論的「世代正義」，是一個高唱「正義」的政府不該做的事情。此外，立法院預算中心注意到，在「世界經濟論壇」（WEF）2017和2018年版的全球競爭力評比中，我國政府債務評比僅分別獲得41名和39名，讓我國的全球競爭力從14名退居為15名，成為競爭力排名遲遲未能往前進步的一個重要原因。

財政學者早已指出，這兩年蔡政府債務比標榜「零增加」，其實是靠將大量負債滾入「自償性負債」，不必納入法定負債餘額計算的結果，這種「債務幻覺」有如公共債務的「鴉片煙」，雖然產生漂亮數據，但債務遲早要償還，「債務失德」問題其實更為嚴重，立法院宜重視此問題，深入探討並設法匡正。

(中國時報)