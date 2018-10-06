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中國時報
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駐日代表處舉行107年國慶酒會。舞台中央的主視覺是3片巨幅蔡英文總統的拼布畫像，駐日代表謝長廷指出，這是國際級藝術家劉棟的作品，除蔡英文的拼布畫像，酒會現場還有台灣畫家李梅樹的作品。

劉棟是知名拼布創作家，今年6月才在日本展出作品，他運用花布的不同花紋和質地，以獨創的「亂貼」技法，拼貼出富有立體感的作品，頗受日本藝術界關注。

至於現場同時展出的畫家李梅樹的作品，倒並非特別為國慶酒會而來。駐日代表處今年520在代表處大廳等空間，展出李梅樹、郭柏川、李石樵與顏水龍等4位台灣前輩畫家的作品，展期1年。

劉棟的作品確實代表了台灣藝術的創意與活力，值得介紹給更多國際友人認識；而與日本美術界有一定淵源的李梅樹，作品富含台灣元素，從駐日代表處借到酒會現場，應該也頗能令日本友人感受到謝長廷所說的台灣藝術的魅力。

不過，整個會場的焦點並不是李梅樹，甚至也很難說是劉棟，因為現場最醒目的是「蔡英文」。在一個國際性的場合展出連續3幅大型的政治人物畫像，而且還是今日台灣最高權力中心的蔡英文總統的畫像，無論是使用什麼樣的藝術表現，這種做法都令人直接聯想到是一個政治性的動作、一個向權力效忠的諂媚態度。不要說民主國家聞所未聞，就算是極權國家，也不敢在國外的場合如此露骨、誇張地進行政治表態。

3幅總統畫像彷彿對外傳達了一種訊息，讓人以為，台灣到現在還是一個會對領袖圖騰俯伏崇拜、三呼萬歲的威權國家。一言一行均面向日本、代表台灣的謝長廷，這回實在是失職也失格！

(中國時報)

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