政治群組 莫亂LINE

2018年10月06日 04:11 中國時報 高源流

南投縣長林明溱日前在LINE的群組裡，對蔡英文總統幫幾條狗慶生的事，發了一段「狗奴才」的批評短文，鬧到後來，林明溱不僅沒罵著蔡英文，還得對這段貼文公開向大眾致歉。

這件事，顯示我們現在的縣市首長既想利用即時通訊群組為自己宣傳，但經營群組的能力卻又普遍不足，不只是給自己惹麻煩，還偏偏在惹麻煩的時候，又沒有擔當，總是把錯誤的責任推給別人。

105年4月的時候，純淨的澎湖離島曾經發生一件類似的事。當時，澎湖縣長陳光復註冊了一個名為「澎湖老陳」的LINE帳號，並加入了一個有91個成員的公教群組。有這麼一天，「澎湖老陳」在這個LINE群組裡，突然PO了一篇短文及兩張美女微露兩點的清涼照。

照片中的美女站在一個中藥鋪的櫃台內，纖嫩的雙手抓著一些中藥草，放在藥秤上。這個美女穿一件相當透明的肚兜式寬鬆白紗，白紗內沒穿內衣，兩點和激突的胸形都顯露無遺。

除了照片，「澎湖老陳」也寫道：「最近發現，不靠西藥！還是中藥最可靠。每天都上店鋪來抓藥，讓醫師把脈幾天已發現血氣順暢許多～～最近天氣轉熱了，決定來這家中藥店抓個涼補藥～～」。整個語意是說，他「澎湖老陳」最近覺得熱了，要到這個清涼美女的中藥鋪，「抓藥涼補」。

這樣清涼的照片加上輕浮的文字，立即引發群組成員的批評與熱議。結果縣府祕書代表陳縣長出來滅火的時候，說這都不是陳縣長傳的，而是縣長的司機擅自用縣長的手機及帳號，傳出了這些照片及文字。

值得注意的是，陳縣長的祕書當時解釋說，陳縣長的司機自承平常時間會替陳縣長在網路上回覆訊息，與網民保持互動，該LINE帳號大部分都是他在使用，而兩張清涼照與文字說明，也是其他網友傳給他，那天他在滑手機，意外地將圖文轉傳至退休公教群組。

這些解釋的話可信度有多少，暫且不論，但是拿來和日前南投縣長林明溱祕書解釋「狗奴才」的內容相比，幾乎如出一轍。就是，他們寫在群組裡的文字，都是別人寫的傳給他們，然後，他們只是轉傳而已。

說實在話，蔡總統做得再怎麼天怒人怨，她在10月1日幫幾條對社會公益有貢獻的狗慶生，沒有什麼可批評的地方。更扯不上林明溱說的「人都快活不下去了，還在為狗慶生」這種狀況。

如果林明溱只是用「狗奴才」來形容，說實在，倒也不是什麼壞話。因為，我們這個社會有很多愛狗人士，心甘情願、毫無怨言地，為愛犬收拾大小便、洗澡、溜狗、看病，弄得就經常自嘲是「狗奴才」。只是林明溱在「狗奴才」後面，加了段「人都快活不下去」的話，才讓這句「狗奴才」變得不那麼順耳。

我們相信，在網路即時通訊軟體普遍化之後，現在的縣市首長為了和民眾培養感情，抓住民眾的心，幾乎都會用專屬的帳號加入各大群組。這當中，有的首長可能會自行使用帳號，不假手他人。但大多數的縣市首長受限時間及能力，多委請所屬或專業人士，幫他們操刀。

既然前有「澎湖老陳」的錯失，近有南投林明溱的「狗奴才」之舉，我們得提醒各縣市，甚至各行政機關首長，經營群組得用真心，不能人云亦云的。而且網路傳來傳去的圖片與長短文很多是不負責任，且見不得世面的東西，如果隨便轉傳，會惹得一身腥，很划不來的。

(中國時報)