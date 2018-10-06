中美走上對撞 台灣千萬小心

2018年10月06日 04:11 中國時報 蔡東杰

自川普政府今年3月正式對中國大陸發動貿易戰以來，儘管雙方一度在5月達成停戰共識，且迄今仍持續溝通中，美國透過關稅領域所進行一波又一波之攻勢，已讓雙邊對峙情勢不斷升溫。

值得注意的是，面對近期全球雙強近乎「火車對撞」之衝突，儘管雙方看來似乎仍努力規避所謂的「修昔底德陷阱」，但若考量到核武嚇阻之制約，以及經濟議題在當前國際社會的重要分量，即便中美當下爆發軍事衝突的機率不高，在經濟層面的激烈對抗卻不亞於熱戰。甚或可以這麼說，目前的所謂「貿易戰」早已驗證了「修昔底德陷阱」，只不過形式並非傳統途徑（軍事對抗）罷了。

更甚者，美中衝突並不僅限於貿易領域。例如在川普上任後，一度認為可能被停止的「自由航行計畫」，不但自2017年5月重啟，至今在南海更已公開執行達7次；一方面美國軍艦不斷逼近中國島礁12浬範圍，就在中美貿易戰升高之際，雙方艦艇也在10月初爆發近距離摩擦事件，加上媒體釋出美方可能於11月在台海周邊進行軍事演習的訊息，緊張氛圍一觸即發。

就在此時，美國副總統彭斯4日在智庫發表演說，不僅指責中國正積極介入美國11月期中選舉和在南海的軍事行動，更特別點名台灣受到打壓，致使受到斷交威脅與透過正名被矮化之挑戰。

可以這麼說，除聚焦貿易戰之外，由於議題同時涵蓋軍事、政治與外交，美中非但已處於「全面開戰」狀態，從發展脈絡而言，在川普當選第一時間既已開端，「台灣牌」更自始便是美國有意為之的明顯動作。從「英川通話」後，美國自2017年以來已連續提出8項友台法案，面對台灣在2年內連續斷交5國的壓力，華府更以空前力道（除了考慮與台灣復交之外）表達支持之意，至於前述彭斯談話，亦無異再度「以台灣之名」控訴北京。

從台灣長期在國際社會中依賴美國來說，華府的善意固然應當珍惜，在戰術上或也可乘勢前進。問題是，美國似乎有持續擴大戰場的跡象，至於中國在社會內部隱然鼓勵其採取民粹式積極對外政策後，一方面很難有效煞車，美國作為霸權之矜持亦不容隨便收手，雙方陷入安全困境將難避免。

更甚者，自美國於歐巴馬時期推動「重返亞洲」政策後，位於西太平洋的第一島鏈既成為美中拉鋸的主要場域，隨著雙方衝突升溫，而台灣又正處於此「交戰區」核心，一旦情勢無法緩和，勢必難逃受到戰略波及。

據此，雖然可想見極其困難，面對無可迴避又為我國重中之重的兩岸關係與美台互動，尋求「避險」或許還是台灣的最佳理性選項。（作者為中興大學國際政治研究所教授）

(中國時報)