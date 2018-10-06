觀塘換深澳 賴清德一騙再騙

2018年10月06日 04:11 中國時報 毛嘉慶

行政院長賴清德施政充滿選舉考量，且因無能解決問題，其聲望正迅速崩壞中。由於能源政策左支右絀，賴揆5日竟然提出以興建觀塘第三座液化天然氣接收站，作為考慮不興建深澳燃煤電廠的交換籌碼。作為民進黨「太子」、競選總統的接班人選，賴清德顯然感受到「反深澳電廠公投」箭在弦上，將成為年底選舉中，在野黨集結反對的訴求，因此使出新招，希望讓深澳議題止血，選戰考量的意味濃厚。

但以破壞桃園生態來交換新北執政，這種政治算計，賴揆真以為老百姓看不懂嗎？我們希望賴清德認清問題本質：「笨蛋，問題是能源政策，不是單一電廠！」

賴清德在3月時為了掩護深澳燃煤電廠過關，不惜撒謊，號稱將使用「乾淨的煤」作為燃料，強調不會有嚴重空汙問題。結果招致環團與專家大力抨擊。甚至「以核養綠」公投亦拜賴清德鬼扯蛋的言論更獲支持，各界深盼以直接民權檢視民進黨政府荒謬的能源政策；而蔡賴政府再轉核二，更證明「不缺電」是謊言。

平心而論，如果不是民進黨新北市長參選人蘇貞昌在深澳電廠議題上吃鱉，打臉民進黨的效應擴散全台，賴揆是不可能輕易拿出籌碼交換的。但我們要問：難道破壞環境資源還能用選舉考量做交換嗎？因為新北蘇貞昌選情危險、桃園鄭文燦很穩，所以就用破壞觀塘交換深澳電廠停建？

也有一說，賴清德4年前為文挺柯文哲，但現在綠營傾政媒之力圍剿柯文哲，為了轉移焦點才拋出此話題。不論是否為真，其施政不對症下藥、選舉考量掛帥，對國家、百姓而言都是災難。

能源政策出亂子，蔡政府仍堅持「非核家園」，但設定的能源結構卻是要用大量燃煤取代現有的核能發電，甚至把不穩定的綠能發電加入能源配比，令工商界咸感悲觀。之前各界對於深澳燃煤電廠的興建是否必要，以及可能引起的高汙染有疑慮時，蔡政府提不出有力的說明，還一意孤行，等到選情不妙，三接案環評會過不了關，賴揆才妥協說「若觀塘天然氣接收站案環評能通過並順利興建，政院就能同意經濟部重新評估深澳電廠停止興建的可能性。」

問題是，環評應由專業判斷決定結果，也有一定的程序要走，作為最高行政首長，可以如此喊話作交換嗎？如果選前經濟部放話說可能停止深澳電廠興建，但選後再說評估的結果還是要興建，民眾豈不是被當傻子耍。對一個只會一騙再騙的政府，民眾只能用選票表態了。（作者為資深媒體人）

(中國時報)