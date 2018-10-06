陸挺柯P 一石三鳥

友善列印
中國時報
張光球

自從柯文哲被逐出「獨派」之門後，獨派人士和民進黨傾全力封殺他的連任之路，日前更找來《屠殺》一書的作者葛特曼現身指柯P是騙子，希望拆了主張「兩岸一家親」柯P的台。柯P是墨綠或白色，只有天曉得，而大陸對他一直以來的善意卻是有著一石三鳥的計算。

首先，在中共統戰的教條中，認為敵人的敵人是可以合作的對象，以打敗共同的敵人。所以柯P既然已被綠營人士視為是叛徒，自然成為大陸可拉攏進而合作的對象。大陸在等不到民進黨政府九二共識的答案後，關閉兩岸官方聯絡的窗口，為了兩岸未來接續的發展，支持一位民調高又無實際反中的柯P，可收事半功倍之效。

其次，柯P自詡是白色力量，從他擁有大批粉絲來看，國人已極度厭倦藍綠惡鬥，希望有另類的政治選擇。因此，大陸對柯P的友好正可吸引新興第三民意的注意，讓他們知道大陸並非全盤否認台灣價值，以拉近台灣的民心。

最後，即使柯P連任失利，大陸亦無損失。若依目前的民調和風向，就算柯P競選連任是開高走低，當選者會是丁守中，這樣的結果對大陸最有利。因為大陸可藉由國民黨籍的台北市長，另闢一個與台灣交流溝通的管道。

獨派人士最怕台灣被賣掉，所以道德再差，操守再壞，才能再弱，只要高舉台獨大旗，所有缺點都可以被接受；反之，非我族類一律去之而後快，柯P即是一例。問題是，台灣哪有那麼好賣。當大陸用心經營台灣政治、社會的同時，我們更應該積極作為，規畫出有效的回應之道，而不是綁架自己的國人給大陸看。

（作者為致理科技大學副教授）

(中國時報)

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