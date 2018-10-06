舞王飆探戈 夜來香飄香

2018年10月06日 04:11 中國時報 許文貞 ／台北報導 ／台北報導

新舞台藝術節《魅．Tango》邀駐台使節觀賞，右二為外交部次長劉德立，左三為中國信託文教基金會董事長馮寄台。（中國信託文教基金會提供）

探戈界的巨星、世界冠軍舞者耶爾曼‧科爾內霍與搭擋吉賽菈．加莉亞絲首度率團登台，應中國信託文教基金會邀請，5日晚上在新舞台藝術節演出今年最新舞作《魅‧Tango》，5對男女舞者時而纏綿，時而激情。談起熱愛的探戈，科爾內霍表示，「對我來說，探戈不只是愛與慾望，而是人與人、與社會之間的溝通與連結。」

藝術力量超越言語

《魅‧Tango》今年3月在英國首演，台灣是亞洲演出第一站，科爾內霍更被泰晤士報譽為當代最有才華的舞者、編舞家。舞作描述夜晚時分的布宜諾斯艾利斯，昏黃的路燈下，朋友、陌生人透過探戈交流，到了深夜，男男女女聚集在「米隆加」跳探戈，「透過探戈的肢體接觸，即使是陌生人也可以深刻連結彼此的心。」他更安排中文曲目《夜來香》當驚喜，「歌詞描述夜晚飄蕩的幽香，就像是探戈的情感一樣。」

外交部也邀請史瓦帝尼、瓜地馬拉、巴拉圭等17國駐台使節一同欣賞演出。 中國信託文教基金會董事長馮寄台表示，「令人感動的夜晚！藝術的力量超越語言，更能跨越國界，新舞台藝術節致力成為國際藝文交流平台，期盼台灣的藝文軟實力進一步跨向國際，與世界各國華麗共舞。」

與祖母手把手學舞

外交部次長劉德立也表示，「外交部每一次參與藝文活動都很高興，透過中國信託文教基金會，去年邀請巴西，今年則是邀請阿根廷來台演出。今天我們不只抱著朝聖的心情來看探戈，也很開心能和各國外交使節一起共度。」

科爾內霍表示，探戈不只有熱戀中的男女會跳，朋友、家人、陌生人之間都可以跳探戈，「從小就是祖母拉著我、踩在她的腳上學跳探戈。」《魅‧Tango》以阿根廷「探戈之父」、作曲家皮亞佐拉的音樂為靈感，「阿根廷人過去曾是來自世界各地的移民，來到阿根廷奮鬥，追求夢想與希望，如今探戈講的不只是這段歷史，還有阿根廷的現在與未來。」

演出也規劃公益專區，邀請新北市原住民藝能班近50位師生到現場欣賞演出。金山高中學生黃雅羣表示，「太美太性感了！對我來說是很震撼的文化衝擊，阿根廷探戈能從小酒館走向全世界，我相信原住民舞蹈也會有那麼一天。」《魅‧Tango》即日起至7日在新北市藝文中心演出。

(中國時報)