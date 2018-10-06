舞進校園 大師親授絕技

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中國時報
／台北報導

阿根廷探戈從小酒館跳向全世界，又跳進台灣的高中課堂。中國信託文教基金會邀請科爾內霍舞團舉辦校園探戈工作坊，4日在新北市清水高中舞蹈班開課，傳授世界級探戈祕訣。舞團首席舞者、世界探戈冠軍瑪堤娜．華德曼鼓勵舞蹈班學生，「用心感受舞伴的節奏，全心投入屬於你們的雙人舞！」

為了紮根藝文教育，新舞台藝術節每年舉辦「新舞台藝術學院」，邀請國際大師來台親自傳授、分享，為學生打開一扇世界藝術之窗。這場台阿舞蹈交流，華德曼對台灣學生十分讚賞，「孩子們太讓我驚艷了，他們天賦非常高，充滿活力又有紀律。我們希望把『探戈的精神』傳承給這些優秀的舞者，鼓勵他們在未來多嘗試多元舞風。」

顏值高的「天菜」舞者們來到校園熱舞，一個半小時的探戈教學，讓舞蹈班學生功力大增。4位阿根廷舞者走近60位學生，指點探戈秘訣，要他們放開身心，一起共舞。有世界探戈冠軍當舞伴，學生們不只興奮得尖叫連連，更激發好勝心，現學現賣啟動探戈「電腿」，展現出色的學習和爆發力。

由於探戈強調愛戀的慾望與肢體、情緒張力，雖然學生都有舞蹈底子，卻多是「探戈初體驗」，不免還是會害羞。高一學生朱羽絮表示，「沒想到人生第一次跳探戈，就是跟世界冠軍跳！剛開始覺得舞步很複雜，但聽了老師的指引，去感受舞伴的節奏，真的就能把舞步內化，眼裡只有對方。」

舞蹈班老師石志如表示，剛開始學生雖有點害羞，但很快就能樂在其中，「很感謝來自阿根廷的四位國際級舞者與中國信託文教基金會，讓學生接觸世界一流的探戈精髓，體會雙人舞之間的情感流動，真的非常棒！」

(中國時報)

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