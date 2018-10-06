詹嘉華人造知覺 虛實交錯

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中國時報
／台北報導

「咚咚咚」、「安安」，現代人的生活，隨時被數位科技、大量的訊息包圍，生活周遭此起彼落的通訊軟體訊息通知聲，網上看似親近卻可能毫無溫度的問候，是否讓當代人的真實感知產生了變化？身為Y世代的台灣藝術家詹嘉華，以個展《Y世代：人造知覺─詹嘉華個展》探問人與科技的關係。

「我們這個世代，小時候數位科技還沒那麼發達，可是長大後生活環境充斥著科技與數位，讓我們必須要去適應。」近年在美國、德國多次駐村，並曾獲「第七屆法國安亙湖國際數位藝術節─視覺藝術類」首獎的詹嘉華，發覺現代人的真實身體感知，已逐漸被虛擬感知侵蝕，長期關注數位科技與身體感，詹嘉華說：「我們是掌控資訊或被掌控？若意識到它就不會被掌控。」

作品〈虛擬角色：藝術家-詹〉創造了一個Line上的虛擬角色，「雖然它會不斷告訴你，我是藝術家詹，但它真的不是我。」虛擬的藝術家卻能透過雲端，與加它好友的觀眾互動，詹嘉華藉此作品思考現代人在網路平台上看似真實、美好的照片、臉書上的生活照，都有可能是變造後的產物，虛擬的角色看似失真，卻可能彌補著真實角色的缺失，何者更為真實值得玩味。

詹嘉華自2012年開始的《身體構圖II》系列，則是藉數位媒材與互動機制，將參觀者的身體影像記錄後，加入其他人的身體軌跡中成為集體共同創作，「你會和誰共創畫面你其實不知道，但有點像在FB中和不同時間空間的人卻能共創一個訊息。」她指出：「這是數位科技才能達成的虛擬空間」她也將一路在法國、德國、韓國、義大利和台灣等地展出所收集到的身體資料整合為身體資料庫，希望藉此反應小型網路社群的縮影。

(中國時報)

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