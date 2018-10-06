顏嘉樂挨百針喜獲龍鳳胎

狄志杰（右）昨帶老婆顏嘉樂上街添購嬰兒用品。（洪秀瑛攝）

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中國時報
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顏嘉樂昨談到懷孕前3個月忐忑不安的心情很難熬，忍不住紅了眼眶。（洪秀瑛攝）

44歲的狄志杰與大他3歲的演員妻子顏嘉樂婚後4年，終於升格成為準爸媽。小兩口5日在台北街頭準備買嬰兒用品，意外被捕捉幸福畫面，47歲的顏嘉樂分享喜懷龍鳳胎，目前7個月，低調沒公布是因長輩希望滿6個月再對外說。夫妻倆別出心裁幫孩子取小名為「伊哥」、「伊姊」，笑稱以後就不會有爭排名紛爭，在家裡他們最大。

狄志杰本名伊適杰，爸爸是前警政署副署長、新北市前警察局長伊永仁。顏嘉樂婚後這4年為求子費盡心思，除停工不敢接戲，吃中藥更花了30萬，身邊不少朋友提供妙方，包括倒立、吃中藥配合吃素1個月、廟裡拜拜、房間掛嬰兒照片、衣服，也有人送助孕神物貫通石及好孕棉，她笑說：「床底下的金鏟子就有2支。」

取卵身心壓力大

他們做過1次人工受孕和1次試管嬰兒，挨了上百針，艱辛過程，為母則強。

顏嘉樂說，她和狄志杰都怕針，第一次要打排卵針時，她煎熬半個多小時，「真的不知如何下手，他曾幫我打在屁股上，他拿著針筒也快瘋了，我看打針的教學影片看了10幾遍，不知道吸了幾百口氣才鼓起勇氣戳下去，到後來已經可以邊看電視邊打，變得很簡單。」

前2次結果都失敗，直到半年前董至成介紹一家位於新竹的生殖中心，顏嘉樂為取卵花1年，身心壓力大，4月底得知有孕時，自己在家偷哭，不敢讓狄志杰知道，也沒有特別開心，「沒滿3個月都不算數，我不敢喜形於色，很怕失望，萬一真有狀況，失落感會更大，長輩已經很開心，我們告訴自己要鎮定一點，那時候還要教育長輩要平常心。」

孕後每天當娘娘

她聽到寶寶心跳聲那刻，激動得喜極而泣，前3個月因沒孕吐，每天煎熬難受，「那種心情是，我寧可受苦也要有點事情發生，表示它還在，上廁所也很怕會不會有流血，就像當兵數饅頭，每天都在算哪天滿3個月。」她當時胃口不佳，狄志杰帶著她吃，她胖5公斤，他也胖4公斤，他說：「現在體重是我人生最高峰，我跟她說『妳在吃懷孕，我是在坐月子』。」

顏嘉樂自豪懷孕至今情緒穩定，狄志杰虧「我每天在家綵衣娛親耶」，他伺候愛妻無微不至，肚子會讓她當枕頭，手麻腳麻到她睡醒，然後對老婆說「娘娘醒啦」；他幫她準備餐點，每天幫她洗澡、洗衣，顏嘉樂對狄志杰說：「不要認為我這幾個月過得很爽，我從卸貨那一刻就要當老媽子了。」

前3個月顏嘉樂都躺沙發看宮鬥劇，狄志杰笑稱接下來不能再拿這個當胎教，要她改聽莫札特的古典音樂，他透露當初曾做胎夢，奶奶也夢到顏嘉樂懷孕，「更巧的是，媽媽在小陽台種的曇花居然開了2朵。」

(中國時報)

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