李鴻其床戲自然陸粉給讚

高捷（左起）、丁寧、李鴻其與何蔚庭，參加映後座談分享幕後故事。

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中國時報
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鄭秀文（左起）、白百何、關錦鵬、梁詠琪與趙雅芝，在釜山紅毯上盛裝爭豔。

國片《幸福城市》5日在釜山影展首映，即使雨勢不停，仍吸引500多位觀眾坐滿戲院，導演何蔚庭和高捷、丁寧、李鴻其與滿場觀眾映後分享。其中來自大陸的粉絲，特別喜愛李鴻其和法國女星路易絲葛林柏（Louis Grinberg）的感情戲與床戲，李鴻其說：「我們自然的『動作』演出，不需要言語就會讓大家有所感受，電影的魅力就是這樣。」

片中丁寧和謝章穎的戲劇化母子相見和兩人的最後遭遇，讓現場觀眾感動落淚，有韓國媽媽分享：「這是我第一次看台灣電影，印象非常深刻，最喜歡丁寧的大姊頭演出，自己身為媽媽面對丁寧所遭遇的事情，真的深深覺得心碎但感動！」曾獲金馬終身成就獎的資深影人徐楓也特地前來觀影，對入圍金馬新演員獎的謝章穎表現極為讚賞。

蔡明亮導演與影帝李康生也帶著新作《你的臉》前進釜山，一行人昨天下午抵達；康芮颱風遠離台灣朝韓國前進，李康生拍了許多陰雨綿綿的照片，記錄颱風來前的釜山，打趣說：「康芮追著康生跑！」

劉以豪陳意涵獲獎

入選「盛大首映」單元的港片《八個女人一台戲》也力挺影展，前晚導演關錦鵬率4位女主角鄭秀文、梁詠琪、白百何、趙雅芝盛裝走紅毯。鄭秀文笑稱曾在釜山吃過活生生的魷魚，讓她嚇壞了；梁詠琪比其他演員都早到，興奮拍照Po網；而久違大銀幕的「美魔女」趙雅芝則相當開心能夠朝聖影展。

《比悲傷更悲傷的故事》劇組出席亞洲之星大賞頒獎典禮，兩位主演劉以豪、陳意涵榮獲「Face of Asia Award」大獎。劉以豪說：「今天在頒獎典禮全講英文，希望不要忘詞！」他還以流利韓文開場致意。

(中國時報)

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