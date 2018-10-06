金鐘7亮點看張菲對決胡瓜

2018年10月06日 01:23 中國時報 蕭雅玲 報導

張菲（左二）與胡瓜（右二）師徒同時角逐金鐘綜藝節目主持人獎項。（資料照片）

八三夭受邀擔任金鐘表演嘉賓，演唱搖滾版的經典主題曲。（資料照片）

第53屆電視金鐘獎今（6日）晚在國父紀念館舉行，主持人黃子佼（佼佼）與侯佩岑以古裝扮相揭開典禮序曲。主持人造型和「死亡之組」綜藝節目主持人競爭激烈、周海媚配對張軒睿、韓國媳婦天心與歐巴金來沅、八三夭搖滾版再現經典電視主題曲、植劇場風光入圍以及何潤東帶妻走紅毯，將成今晚7大亮點。

侯佩岑暌違7年沒主持3金晚會，此次第3度接下金鐘主持棒，一開場就以古裝扮相登場，詮釋當年潘迎紫飾演的「梅姬」，而黃子佼則詮釋苗僑偉演的「鍾豪」，重現90年代經典戲劇《浴火鳳凰》橋段，黃子佼還因此無法與女友孟耿如一起走紅毯。

天心搭檔金來沅

張菲與胡瓜師徒同時入圍綜藝節目主持人獎項，與許效舜、黃子佼、馬世芳、陶傳正一起角逐該獎項，入圍者平均資歷超過30年，被視為本屆電視金鐘競爭最激烈的一組，也被網友稱之為「死亡之組」！而張菲曾入圍過8次金鐘，拿過2座金鐘，而胡瓜入圍過12次，只拿下過一座金鐘獎，奪獎率來算張菲略勝一籌，師徒這回同台角逐同一個獎項，將是本屆金鐘的大亮點！

52歲周海媚第2度參加金鐘頒獎典禮，將搭檔張軒睿合頒新進演員獎，相差27歲的頒獎組合，同台互動備受矚目。

韓星金來沅今年以《黑騎士》以及《Doctors》讓他人氣高漲，今年受邀擔任頒獎嘉賓，將與嫁作韓國媳婦天心一起頒發戲劇節目編劇及女主角獎，俊男美女組合成話題。

八三夭第一次站上金鐘獎舞台表演，將演唱經典戲劇《倚天屠龍記》的〈刀劍如夢〉、《流星花園》的〈情非得已〉、《還珠格格》的〈當〉、以及《包青天》等經典電視主題歌曲。他們重新編入搖滾曲風，搭配模特兒走秀，帶領觀眾重溫經典劇的魅力。

植劇場入圍豐收

植劇場在去年共推出8部戲劇，培育不少新星，在老將新秀合作下，交出漂亮入圍成績單，以《五味八珍的歲月》、《花甲男孩轉大人》、《夢裡的一千道牆》共入圍24項獎項，包括戲劇節目女主角、戲劇節目男配角、戲劇節目女配角獎項，同組都有2位植劇場演員入圍，最後能獲得多少獎座？也是一大亮點。

何潤東執導《翻牆的記憶》入圍戲劇節目導演以及戲劇節目等5項8個獎項，堪稱入圍最多的一部戲，他將帶著愛妻走紅毯，這也是他婚後2年，首度帶老婆出席大型活動，是紅毯的焦點。

(中國時報)