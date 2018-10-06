Lara談感情不擇手段

Lara磨了5年演技，這次電影將展現她全新的一面。（羅永銘攝）

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中國時報
專訪

Lara梁心頤在主演的電影《明日之星》中，化身腹黑雙面人，為星途不顧一切甚至當人小三，私下的她不曾為工作或事業採取激進手段，她說：「只有談感情我會不擇手段。」

Lara以前對愛情很衝動，分享過往情史，在學期間有一位超級好閨蜜，好到兩人為了見證友誼，各在身上紋了一模一樣黑蜻蜓刺青，不過她還是跟閨蜜心儀的男生在一起，「那時候我就想，她喜歡的人不喜歡她，我喜歡那男的有何不可。」後來某次姊妹一起在操場跑步，跑到一半閨蜜突然對她說：「妳知道這樣我有多受傷嗎？」她才發現自己傷人之深。

不成熟情路坎坷

另一次是Lara在13歲時，她同學喜歡一個男生，當下她覺得那男的不怎麼樣，還傳紙條給女同學，上面列舉那男生所有不好的缺點，怎料後來畢業旅行，那個男生刻意接近Lara，故意跟同學換位、分組換組，7天行程下來兩人竟產生情愫並交往，「那時候不知道怎麼想的，還告訴那女生朋友說：『我那時候是為了安慰妳，希望妳放棄他。』」

Lara人生經歷兩次奪愛經驗，苦笑表示當時不成熟，導致現在情路坎坷，單身的她說：「我現在可能就是在還債，已經2、3年感情不順，不過那兩個女生朋友都結婚了，也有邀我去婚禮，代表我搶的不是她們的Mr.Right。」

(中國時報)

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