劇中角色神巧合 馬俊麟憾父母離異

2018年10月06日 01:23 中國時報 洪秀瑛 專訪

馬俊麟在《大時代》中角色深受觀眾喜愛。

馬俊麟（右）和老婆結婚2年多，現在也懷雙胞胎，幸福恩愛。

36歲的馬俊麟在八點檔《大時代》飾演冷靜沉著的「孫煥然」，這個零負評角色在帥氣外表下頂著一張撲克臉，除了婆婆媽媽，意外圈了不少年輕粉絲。他接演前發現角色出身背景及慢條斯理、不愛出鋒頭個性和自己「神巧合」，曾好奇反問製作人王珮華為何挑中他，得到答案是學歷高、理解力高，眼神中自帶憂鬱感也是受青睞原因之一。

《大時代》中，他的角色常看爸媽吵架，媽媽最後離家出走，這些情節，他歷歷在目。他4歲時父母離異，兒時記憶也有爸媽爭執畫面，「媽媽20歲生我，她的個性就和戲裡媽媽一樣很倔。」他跟著爸爸生活，但爸爸長年在外工作，嚴格來說他是爺爺奶奶帶大的孩子，戲裡角色做任何事都是一個人，孤單感讓身為獨生子的他感同身受。

與酗酒父親起衝突

劇中他對媽媽的記憶連結是買便當，只要吃著便當，彷彿媽媽就在身邊，觀眾因此幫他取「便當然」封號。他小時想念媽媽就唱〈月亮代表我的心〉，「這首歌我從沒唱完過，永遠停在第1句就唱不下去。」他說，小時學校有母親節活動，媽媽偶爾參加，年輕時的媽媽長得像關之琳，裝扮也時髦，聽到同學誇媽媽漂亮，他也覺得開心。

他國中叛逆，「當時就和孫煥然一樣，每天擺撲克臉，不知道怎麼和爸爸的女友相處，覺得她不是我媽媽，心裡有很大排斥感。」18歲那年，他和當時有酗酒習慣的爸爸口角衝突，他失去理智，憤而拿起車鎖欲打爸爸，「小時候看爸爸是巨人，打不過他，那次打架才知道爸爸打不過我，我當時不是真的想打他，而是不知道怎麼跟他說別再酗酒。」

參加歌唱比賽出道

去年他與同為師大美術研究所的學妹梁敏婷補請婚宴，爸媽17年後再見面，「媽媽跟我說，爸爸主動跟她打招呼。」讓他有點意外，因爸媽婚宴前為了他的喜帖又吵架，他印了媽媽的名字，爸爸卻說要空下來，「所以孫煥然的心情，我非常理解，我從小殷殷期盼圓滿這個心靈缺憾。」他現在是準爸爸，老婆還懷了雙胞胎兒子。

他拍八點檔打出知名度，現在出門買菜、買早餐，得到不少婆婆媽媽讚聲，當初他參加《偶像大勝戰》歌唱比賽出道卻沒機會發片，4年後拍了第1部戲《極道學園》，1集酬勞約6000元，30集收入約18萬，「那時候最開心的是，有免錢的便當可以吃」，戲拍完就去當兵，退伍後曾到民間借貸公司、飲料店、補習班上班，存了錢成立畫室，發揮藝術天分，因緣際會重回演藝圈，簽進民視才又被看見。

(中國時報)