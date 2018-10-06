女神卡卡×布萊德利庫柏 說自己的故事

2018年10月06日 01:23 中國時報 潘鈺楨 報導

女神卡卡（右）與布萊德利庫柏在電影裡大展歌喉。（華納兄弟提供）

「好萊塢性感王」布萊德利庫柏（Bradley Cooper）首度執導電影《一個巨星的誕生》，不只自編自導自演，還要與歌后女神卡卡（Lady Gaga）飆戲飆歌。庫柏為此拜師苦練，大嘆歌唱一點也不容易，「尤其是要在很多人面前演唱，一開始唱完第一段，我已上氣不接下氣！」

布萊德利庫柏花6個月的時間去學唱歌，而且還不是以自己身分，是要像片中男主角、鄉村搖滾巨星「傑克森」那樣演唱。為何要搞得這麼辛苦？他說：「我一直都知道我想要執導，我也知道要有自己的觀點，知道我為何要如此做，不然根本沒必要去嘗試。」他想講述一個愛情故事，有關愛情的開始及逝去，還有愛情帶來的狂喜，「那最能讓人感受到生命的活力，也是大家都會有共鳴的題材。」

化自身經歷為原創故事

《一個巨星的誕生》看似傳記電影，其實是原創故事，靈感主要來自於他與女神卡卡的對談，電影描述兩人身為藝人背後的心路歷程，並非取材於現實的自傳故事，但自身經歷絕對影響故事最後樣貌。庫柏說：「我從沒想過『該如何拍出原創的感覺』，我只知道，若想講出心中想講述的故事，就得拍得真實動人並貼近人心。」

故事描述有豐富演唱與表演經驗的音樂老手傑克森（布萊德利庫柏飾），發掘了擁有極佳音樂天賦的藝術家艾利（女神卡卡飾），與她墜入情網，並鼓勵她不要放棄歌手的夢想。然而，當傑克森給予艾利機會站在鎂光燈下，她的歌聲逐漸受到矚目與喜愛，兩人的戀情從開始的美麗承諾到後期的心痛崩裂。電影9日在台上映。

(中國時報)