布萊克布蘭琪 施法探祕《滴答屋》

2018年10月06日 01:23 中國時報 潘鈺楨 報導

傑克布萊克飾演收養男童的舅舅，行為舉止古怪。（UIP提供）

電影《滴答屋》由傑克布萊克（Jack Black）、凱特布蘭琪（Cate Blanchett）、童星歐文瓦卡羅（Owen Vaccaro）主演。雖已是二度合作，但傑克布萊克對於凱特布蘭琪能加入演員陣容還是很興奮，也很珍惜兩人在銀幕上的合作時光，他說：「能和凱特布蘭琪同片對戲讓人期待不已，同時又是個艱鉅任務！」他得知將與凱特布蘭琪能對戲，興奮地告訴身邊每一個人，「我炫耀我在拍一部有凱特布蘭琪的片；我認為她是世界上最棒的演員，《藍色茉莉》是史上演最好的電影之一。」

《滴答屋》改編自約翰貝拉爾斯（John Bellairs）撰寫的熱門童書系列第1部。出演童話電影對凱特布蘭琪來說並不陌生，不過她認為每次她看兒童片，發現玩笑都是大人的哏，令她相當失望，她說：「《滴答屋》很細緻、黑暗、揪心、詼諧、驚人又獨特，和原著的精神相呼應。」

找出末日時鐘

電影敘述十歲男孩路易斯（歐文瓦卡羅飾）頓失雙親，被送去強納森舅舅（傑克布萊克飾）他所住的古怪房子滿是祕密，而其中最令人好奇的是牆裡不斷傳出的滴答聲。

路易斯不確定哪一件事比較令人吃驚：有生命的奇異宅邸，還是怪咖強納森舅舅和他最好的朋友兼鄰居齊瑪曼太太（凱特布蘭琪飾）。他發現強納森舅舅和齊瑪曼太太都會施展強大魔法。現在路易斯跟他們一起遇上了神祕的魔法難題：找出不祥的末日時鐘和背後目的。電影10日在台上映。

(中國時報)