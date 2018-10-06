福華呷土耳其佳餚 西華吃慕尼黑烤雞

2018年10月06日 01:23 中國時報 何書青 報導

台北福華大飯店的「土耳其美食節」將多達35道難得一嘗的土耳其料理搬進飯店餐廳。（台北福華大飯店提供）

GB鮮釀餐廳的「德國啤酒節」活動中，推出每日限量的「巴登巴登豬腳」。（GB鮮釀餐廳提供）

今年秋天餐飲業吹起異國美食風，吸客亮點在於將平時不常見的國外料理，設計成一系列的主題美食節，有的飯店還在用餐環境上融入該國特色元素、文物展覽，讓饕客不出國也能在台灣感受異國文化、大啖特色美食。

土耳其被列為世界3大美食國家之一，在台灣卻難得嘗到，台北福華大飯店看好土耳其料理的獨特魅力與神祕感，將正港土耳其料理搬來台北，在飯店的花園大道Buffet餐廳舉辦「土耳其美食節」，邀來土耳其駐台代表巴沐恩（Mr. Murat Baklaci）的私人御廚依布拉辛（Mr. Ibrahim Parlak）掌廚，即起至21日端出多達35道土耳其佳餚，讓台灣饕客嘗鮮、吃到飽。

體驗咖啡占卜

多用燉、烤烹飪的土耳其料理，偏愛用大量番茄入味，常加入黃油、橄欖油、優格、牛奶、鹽、洋蔥、大蒜、香料和醋等，以凸顯食材滋味，還會使用中東辛香料包含蒔蘿、羅勒、青辣椒、薄荷葉等，層疊出豐富味道，著名料理包含土耳其沙威瑪、手捏生牛肉丸、牧羊人沙拉等，都可以在美食節中大快朵頤。

土耳其飲食文化的另一大特色是「咖啡占卜」，品飲完香濃的土耳其咖啡後，依指示卡將杯子倒置、靜候，便可觀看咖啡渣所形成的圖案，並用其預測未來40天內的運勢，是土耳其人聚會時常見的趣味活動，台灣民眾如今也能在此體驗；餐廳現場還將展示土耳其生活文物，服務人員更會穿上土耳其傳統服飾，增添異國情調。

西華德味十足

台北西華飯店則以10月3日德國國慶日為發想，即起至21日在飯店的B-one自助餐廳推出有濃厚歐風的「德國美食節」，所有德式料理均為此全新打造、限期推出。經典熱菜包含外酥內肥嫩的超誘人德國烤豬腳、香氣四溢的烤蜂蜜帶皮火腿、慕尼黑烤雞等；甜點也別出心裁地設計「德味十足」的布萊梅水果蛋糕、綜合森林莓，德國小鎮的特色點心布萊梅薄荷巧克力，及經典正統的巧克力千層餅乾蛋糕也都網羅在內。

近期與德國節慶有關的還有聞名世界的慕尼黑啤酒節，GB鮮釀餐廳在即日起至11月25日舉辦「德國啤酒節」，讓台灣民眾共襄盛舉，同時推出季節限定的鮮釀啤酒「慕尼黑拉格（Festbier）」，還有下酒佳餚「巴伐利亞臘腸組合」和每日限量的「巴登巴登豬腳」等經典啤酒節菜色。

飲酒過量 有害健康

(中國時報)