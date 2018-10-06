萬聖節甜點驚悚搞怪吸睛

2018年10月06日 01:23 中國時報 何書青 報導

台北王朝大酒店推出多款萬聖節限定商品，包含南瓜造型蛋糕、骷顱莓果蛋糕、造型杯子蛋糕，還有最驚悚的巫婆手指餅乾。（台北王朝大飯店提供）

造型討喜的「鬼靈精怪」麵包，外皮鬆軟可口，內餡則有滋味甜蜜的巧克力豆。（普諾麵包坊提供）

裝神弄鬼有理的萬聖節因是西洋節慶，加上台灣多為大樓型的住宅建築，少了挨家挨戶要糖果、或把自家布置得鬼影幢幢的樂趣；但民眾還是可以透過為萬聖節特別打造的限定餐點，或相揪親友參加餐廳舉辦的主題活動，邊吃美食、邊感受萬聖節的「嚇人魅力」。

神旺大飯店旗下的排隊夯店「普諾麵包坊」，搭上萬聖節熱潮推出多款吸睛新品。驚悚逼真版的甜品有切面沾著覆盆子果醬、像斷指流血般的「惡魔手指餅乾」，連手指的關節紋路都清晰可見，恐怖指數超高。這款往年熱賣的手指餅乾，今年將搭配抹茶、南瓜口味等餅乾，組合成送禮自用都適合的萬聖驚喜罐。

熱狗木乃伊鹹點心

呆萌溫和的萬聖節麵包選擇也不少，內餡包裹甜蜜巧克力豆、外皮鬆軟的「鬼靈精怪」討人喜歡，「熱狗木乃伊」則滿足喜歡鹹點的食客。普諾麵包坊將陸續推出其他萬聖節新品，節慶麵包價格49元起，於神旺大飯店1樓普諾麵包坊，及館外承德1號分店限量販售。

台北王朝大酒店也設計出南瓜造型蛋糕、骷顱莓果蛋糕、造型杯子蛋糕及巫婆手指餅乾等主題糕點。王朝的手指餅乾與普諾麵包坊的血淋淋斷指風格有所不同，雖沒有血跡般的紅色，但枯黃的手指和指甲卻有另種驚悚氣息。最特別的糕點屬「骷顱莓果蛋糕」，6吋的巧克力口味蛋糕，內餡添入酸甜的綜合莓果，亮點在於一刀切開就會流出紅色莓果汁，像鮮血四溢般恐怖。

樂團派對狂嗨整夜

想更融入萬聖鬼怪氣氛，本月26、27、31日晚間10點至凌晨2點，台北君悅酒店的Ziga Zaga義大利餐廳舉辦「恐怖童話」萬聖節派對，讓民眾試膽。Ziga Zaga首席國際樂團G-male將變身成恐怖版童話人物，餐廳裡枯木倒影閃爍鬼魅綠光，伴隨現場表演與狂歡氛圍，適合揪好友們一起嗨整夜。餐廳也將在23至31日晚間推出「恐怖變奏曲」4人套餐，道道嚇人卻美味的義式菜色盡現。

親子想過萬聖節，可到TGI FRIDAYS美式餐廳，店裡換上應景布置，服務人員還打扮成鬼怪模樣待客。最有趣的是10月13日起，連3周的周六、日將舉辦萬聖兒童體驗營，有南瓜面具DIY、萬聖節調飲DIY、變裝派對等3大活動，讓小朋友創作並戴上獨一無二的南瓜面具，打造創意十足的搗蛋調飲。（需先報名，信義、市政、華泰、台茂等店無舉辦）

(中國時報)