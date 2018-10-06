捷運中山站文青散策

捷運中山站巷弄藏有眾多名店，像赤峰街「時代1931居食屋」就是文青人氣拍照景點，公視《20之後》男星胡釋安（右）、林孫煜豪帥氣領逛。（JOJ Photo攝）　胡服裝：AllSaints毛領騎士夾克2萬2400元、印花襯衫4500元、西裝褲價格店洽、深棕色麂皮短靴8200元。　林孫服裝：AllSaints Hanalei印花襯衫4400元、膝蓋刷破窄管褲5900元、黑色麂皮男裝短靴9900元。

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在充滿日式情懷的「時代1931居食屋」，林孫煜豪（左）與胡釋安開心享用美食。（JOJ Photo攝）
「好想吃冰かき氷／日式蔬食-中山赤峰店」外觀是台日混血，富士山鐵花窗搶鏡。（新店特色請看S2-S3）（蘇蔓攝）
有斜屋頂的「一直是晴天中山店」，是近期中山站的打卡熱點。（新店特色請看S2-S3）（蘇蔓攝）
臺灣藝術家王德瑜在「台北白晝之夜」中展出《第九十四夜》，以布料與鼓風機，將白日的書店變身夜晚展演場。（耿畫廊－朱祈安攝 ）
Miss V Bakery赤峰店是中山站的甜點名店，人氣最旺的是肉桂捲，原味65元、糖霜80元、奶油起司80元、焦糖核桃黏黏包80元。（Miss V Bakery提供）

捷運中山站是個急速成長的文青新聚落，從前年起，附近小巷弄內的文創、餐飲店家備增，9月起誠品南西進駐及新光三越南西店改裝後，還引入眾多排隊店家，讓整體可逛性更高，本報邀來公視新戲《20之後》演員胡釋安、林孫煜豪、葉慈毓、鄭靚歆，身穿著英式搖滾風情的AllSaints，穿梭商圈與新賣場，來場中山文青散策。

老屋兩樣情 一邊洋派一邊和風

中山站魅力在哪？店家告訴我們，是基於一種衝突的美感，捷運公園劃開兩行政區，中山區老公寓店家洋派精緻，大同區赤峰街老房改裝則帶有日式情懷，到一站就有多樣風貌，而赤峰街原本是打鐵街，初期有名店「小器食堂」、「日子咖啡」、Miss V Bakery進駐，這兩年也是不少文青開店首選，原因就是逛街時的輕鬆氣息，也因此吸引眾多文青、日本觀光客造訪。

白晝之夜登場 今晚台北不打烊

而且本周起，除了中山區百貨周年慶開跑，第3屆「台北白晝之夜」也在此舉辦，白晝之夜今年以「顛倒之城」為主概念，有多國藝術創作者參與裝置作品，並至少有70場演出活動，活動從今（6日）晚上6時至明日早上6時，將於中山北路一段至三段、以圓山周邊和南西商圈為北、南兩大活動範圍，逛中山站也有了更多理由。（文轉S2-S3）

(中國時報)

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