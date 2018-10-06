中山新店嘗鮮

猿田彥珈琲 東京人氣名店圖片提供誠品生活南西店

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中國時報
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以食物與食材「雙向還原」概念打造的新型態複合店「神農生活X食習」。（石欣蒨攝）
圖片提供誠品生活南西店
有台灣首家獨立店點的日本甜點排隊名店「FLIPPER'S」。圖片提供誠品生活南西店
誠品南西店的書店區寬敞舒適，葉慈毓（左）、鄭靚歆（右）穿搭AllSaints，展現文青氣息。（JOJ Photo攝影）　葉服裝：AllSaints條紋女裝毛衣7200元、黑色網紗裙6700元、魚口女裝踝靴價格店洽。　鄭服裝：AllSaints磚紅色女裝騎士夾克1萬6800元、白色羊頭男裝短袖T恤1500元、皮革女裝緊身褲7100元、流蘇軍靴價格店洽。圖片提供誠品生活南西店

（文接S1）　「誠品生活南西店」終於正式開幕，外觀採全白色的設計、配上19扇「木質屋型窗景」，館裡聚集了多家全台或南西商圈獨家品牌之餘，5樓的誠品書店也保留了過去戲院的5米挑高空間，加上拱門及吊燈，打造甚具歐洲氛圍的書卷氣，另外更延續電影院的特色，每周六晚間固定舉行「深夜電影院」，讓電影迷能舒適地在躺椅上欣賞每周的精選電影，可是南西商圈最文青百貨代表。

猿田彥珈琲 東京人氣名店

走進「誠品生活南西店」1樓，就有東京人氣咖啡店「猿田彥珈琲」的海外首店，甫進館中即能聞到撲鼻的咖啡香，店中採與日本截然不同的風格，以開放式的吧台設計，還有長駐台灣的日籍咖啡師在店中，不僅為客人現場製作咖啡，還原當地的精品咖啡口味，還會與消費者分享沖泡咖啡的技巧，雖店中座位數不多，但客人都可在開放式吧台，欣賞咖啡師現場製作咖啡的手藝。

神農生活X食習 小農食材

以食物與食材「雙向還原」概念打造的新型態複合店「神農生活X食習」，就在「誠品生活南西店」的4樓之中，店中由小超市及餐飲區互相結合，小超市以工業風格設計，販售各種台灣在地小農的食材，而餐飲區則以無毒農漁牧食材、精緻小農製品製作的美食為主打，店中吃得到的東西，都能在小超市中買到食材，而且當陽光透過小屋型窗景打進店中，更能營造溫暖的用餐氛圍。

FLIPPER’S 奇蹟口感鬆餅

在「誠品生活南西店」的3樓，有台灣首家獨立店點的日本甜點排隊名店「FLIPPER’S」，主打採用日本特殊比例的鬆餅粉，以及高級嚴選雞蛋製作的「奇蹟般的舒芙蕾鬆餅」，鬆餅不僅鬆軟綿密，雞蛋的香氣更特別明顯，另外還特別推出台灣首店開幕限定口味「草莓乳酪雪莓大福」，在店內還可透過「木質屋型窗景」觀賞南西商區的街景，享受輕鬆的下午茶氣氛。

(中國時報)

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