新光三越南西店 食力堅強

2018年10月06日 01:23 中國時報 郭家崴 報導

首周銷售破千碗的法式松露雞湯拉麵260元。（新光三越提供）

日本權威美食網Tabelog冠軍拉麵「麵屋一燈」全新品牌「夢想實現一燈」全球首店人氣旺。（方濬哲攝）

功夫銷魂麵牛雜湯套餐200元是必點餐點。（新光三越提供）

新光三越台北南西店改裝後「食」力堅強，三館B1美食街與7樓主題餐廳共引進22家小吃店、餐廳，涵蓋10家全台或台北首發店，開幕首周有松屋Matsuya、夢想實現一燈、老鼎旺功夫銷魂麵等排隊店加持，帶動整館來客成長1倍、業績增逾3成，該店行銷經理李香萩表示，每家小吃店人氣都很旺、人潮不斷，平日用餐時間皆滿席。

松屋Matsuya 平價牛丼

日本3大平價牛丼店「松屋Matsuya」首次登台，食材、醬料、服務與日本同步，牛丼每碗69元起，9月28日開幕至今每天排隊人潮滿滿，最多可從B1排到4F，牛丼系列首3日熱銷超過500碗以上；泡菜蜜汁牛燒蓋飯套餐179元也是人氣餐點。

夢想實現一燈 冠軍拉麵

日本權威美食網Tabelog冠軍拉麵「麵屋一燈」全新品牌「夢想實現一燈」全球首店人氣旺，以社長本幸彥對拉麵的熱情與夢想，結合各國料理風味，主打3款限定版拉麵，包括首周銷售破千碗的法式松露雞湯拉麵260元，與泰國紅咖哩鮮蝦拉麵與九州柚香激辛拌麵。

老鼎旺 人氣夯麻辣鍋店

東區名店「老鼎旺」麻辣鍋以家傳祕方川味湯底聞名，首度跨足百貨展店，麻辣鍋店進駐新光三越台北信義新天地，店內名菜「功夫銷魂麵」獨立推出新品牌，在台北南西店3天熱銷500碗以上，晚上8時麵類幾乎都賣光，功夫銷魂麵牛雜湯套餐200元是必點餐點。

(中國時報)