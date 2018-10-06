戲劇新星們文青魂爆發

2018年10月06日 01:23 中國時報 石欣蒨 報導

AllSaints Kriva騎士leggings，7100元。（AllSaints提供）

AllSaints Hanalei印花襯衫，4400元。（AllSaints提供）

近期捷運中山站百貨改裝展現新風貌，《20之後》鄭靚歆（左起）、胡釋安、林孫煜豪、葉慈毓等演員穿AllSaints，在剛改裝的新光三越南西店三館B1美食街開心合影。（JOJ Photo攝影）

正熱播的公視新劇《20之後》，講述年輕人在成長路上遇到各種碰撞，4位年輕演員受邀穿AllSaints服裝遊走中山商圈，文青魂大爆發。林孫煜豪戲中探索性向，還有男男吻橋段，這次拍專題也首次嘗試搶眼的花襯衫，過去他會覺得誇張風格、被別人注意很不自在，現在願意多嘗試，「好像可以再試試更多不一樣的風格。」

胡瓜兒子胡釋安則認為新戲角色性格跟自己比較像，慢熱之餘，話也比較少，但沒像角色談戀愛有障礙，「不過我自己談戀愛可沒那麼弱，會比較主動一點！」這次穿皮衣配花襯衫，更有「小趙又廷」的氣息。

伊林女星葉慈毓因腳傷而無法穿過高的高跟，即便工作人員表示可穿平底鞋，但為拍攝效果，她仍主動換上高跟踝靴，相當敬業；她在《20之後》演中性有靈氣的女孩，覺得新戲帶給她更多感受，「這次也讓我想透過戲劇跟大家說，不要害怕去做決定跟選擇，就算會讓你很辛苦，但都不會是浪費的。」

鄭靚歆戲中則飾演一名帥氣的女同志，勇敢面對自己的「沒有不一樣」，拍攝當天的AllSaints皮衣配白T恤，相當符合她的氣質，她笑說最近剛從海島國家度假回來，所以深深愛上花襯衫，「雖然我以前都是走帥氣的風格，但現在更偏好隨性又好看的穿搭。」

(中國時報)