2018年10月06日 01:23 中國時報 徐亦橋

一直是晴天中山店 圖：蘇蔓

呷滴Jia Dee 圖：蘇蔓

呷滴Jia Dee 圖：蘇蔓

好想吃冰かき氷／日式蔬食-中山赤峰店

溫州街高人氣店「好想吃冰」花半年，終於在赤峰街找到二店位置，店中保有原址自助餐的老店格局與部分座椅，但加入日式塌塌米座位區、富士山鐵花窗等設計，展現台日混血風情，以吃醬料、削冰的日式冰品為特色，除限店口味台灣風味紅烏龍「赤峰街七號」外，高人氣還有新品「北海道提拉米蘇」夏日版200元、冬日版130元及烤糯米糰子蜜紅豆60元，抹茶布丁60元；在店內除了吃冰，還有蔬食料理。

◆地址：北市大同區赤峰街7號，電話：（02）2558-0653

一直是晴天中山店

在可愛站牌指示下走入斜屋頂小屋，「一直是晴天中山店」挑高空間有大片落地窗抓戶外街景，配木質家具更顯溫馨，該店老闆有室內設計師背景，對空間美感特別重視，繼人氣的松菸店後，經1年選址，終於在中山區開新店，中山店不僅被偶像劇《前男友不是人》選為拍攝場景，吸引到眾多愛享用早午餐、下午茶客層，人氣餐點像「吃肉肉」早午餐270元，飲料「陽光沙灘比基尼」單點200元。

◆地址：北市中山區中山北路二段26巷15-1號，電話（02）2523-1889

呷滴Jia Dee

初看「呷滴」名字令人一頭霧水，但其實意思是台語的「吃甜」，從入店傳來一股甜甜香氣，就讓人忍不住想來份甜點，每日現做的各式蛋糕各有特色，除了行家愛的溫蛋糕外，高人氣還有焦糖烤杏仁戚風蛋糕135元，配上伯爵鮮奶130元，除了吃甜點充滿幸福感，該店放滿了2位老闆的玩具收藏，邊吃甜點也能激發起歡樂童心。

◆地址：北市長安東路一段45之2號2樓，電話：（02）2571-7676

(中國時報)