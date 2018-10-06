孟耿如尺度開 佼哥剉咧等

孟耿如出席萬寶龍#MY4810行李箱發表會，放話今晚的金鐘紅毯禮服「尺度很大」。（盧禕祺攝）

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中國時報
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萬寶龍搶進行李箱市場，以頂級皮革裝飾細節更添質感，新款#MY4810行李箱一上市就缺貨。（Montblanc提供）
萬寶龍#MY4810黑色行李箱2萬1700元（左），附前袋行李箱（右）2萬6600元。（Montblanc提供）
萬寶龍#MY4810黑色登機箱，2萬3000元。（Montblanc提供）
孟耿如大方開箱分享她行李箱內的私人物件，秀出莫允雯送她的耳環和萬寶龍筆。（盧禕祺攝）
萬寶龍#MY4810行李箱內襯為防信用卡資料外洩的RFID系統，保護個資更安心。（Montblanc提供）
萬寶龍#MY4810黑色行李箱，2萬1700元至3萬1400元。（Montblanc提供）

萬寶龍（Montblanc）搶攻行李箱市場，日前在義大利佛羅倫斯發表#MY4810行李箱終於抵台，邀請即將走金鐘紅毯的孟耿如擔任展演嘉賓，孟耿如放話今晚的金鐘紅毯禮服會是「此生最大尺度」、「絕不會讓大家失望」。

孟耿如笑說，這回走金鐘紅毯她比佼哥還緊張，最擔心的就是仆街跌倒，原本想將隨身佩戴多年的護身符戴在身上，但因為禮服尺度很大，不知該往哪裡塞，只得作罷。

義德日工藝科技結晶

日前孟耿如飛往米蘭時裝周看秀，就是拎著萬寶龍#MY4810行李箱，是全台灣第一個搶拎該款行李箱的藝人，她大讚#MY4810行李箱可360度旋轉的滾輪很好推，就算走在歐洲的石板路也很省力，品牌LOGO低調裝飾在皮箱上，優雅又有氣質。

孟耿如也不藏私地當場示範她的行李箱會帶什麼東西，從披肩到拖鞋皆整齊擺好，她還將莫允雯送她的耳環、隨時可書寫記錄的萬寶龍筆、使用多年的頸枕、保護嗓子的枇杷膏等逐一從行李箱中取出，現場「開箱」十分精采寫實。

萬寶龍#MY4810行李箱在義大利製造，外殼採用輕盈又堅固耐用的聚碳酸酯材質，但將品牌最引以為傲的皮革工藝融入其中，包括皮箱的邊角和LOGO飾條都以皮革裝飾，日本製的360度旋轉滾輪展現絕佳的順暢感，搭配德製多段式伸縮拉桿可隨意調節高度，是結合義大利工藝、德國機械力學和日本科技的綜合體。

RFID屏蔽技術保護個資

#MY4810行李箱最大的特色，在於內襯採用萬寶龍的屏蔽技術RFID系統，可以保護個人的信用卡資料不外洩，讓商務旅行更安心，另有針對商務人士設計的行動電源收納袋、方便通關檢查的TSA鎖等貼心設計，還有客製化烙印名字的皮革名牌，售價從2萬1700元起，由於售價實惠、CP值高，上市以來在全球掀起熱銷，甚至已出現缺貨。

(中國時報)

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