周湯豪展自我 就是要穿COACH

2018年10月06日 01:24 中國時報 陳張眾 報導

COACH Bandana拼接細節上衣，3900元。（COACH提供）

COACH於台中大遠百開幕的全新現代奢華概念店內，提供品牌最新之「Coach Create-Customized It」訂製服務。（COACH提供）

COACH Academy Signature帆布編織鎖縫後背包，2萬9800元。（COACH提供）

COACH Academy牛仔印花皮革手拿包，1萬6800元。（COACH提供）

男星周湯豪昨（5）日現身台中，為愛牌之一的COACH大遠百現代奢華概念店開幕站台，引起在場上百名粉絲尖叫聲不斷。化名NICKTHEREAL闖蕩歌壇的他，一襲帶有西部復古氛圍的品牌秋冬系列襯衫外搭皮衣，充分展現真我風格。

活動中，周湯豪還親身體驗最新「Coach Create-Customized It」訂製服務，並選自己的生日號碼8和2及代表音樂路上里程碑的方格旗、幸運的啤酒瓶蓋妝點其專屬的Bleecker後背包款。對自我造型十分有主見的他，更公布了他與COACH間「帥到分手」的「豪式語錄」：「我的音樂，穿COACH的衣服，帶給品牌新的生命。」

正式揭幕的COACH台中大遠百現代奢華全新概念店，由品牌創意總監Stuart Vevers與知名設計公司Studio Sofield攜手打造，店內除展示融合紐約都會風格與美國西南部風格的2018秋冬男女裝系列外，更是全台第2家開放訂製服務之品牌店點。

(中國時報)