東廠事件壞大局 促轉會蒙塵！承擔責任 黃煌雄請辭

促轉會前副主委張天欽「東廠」事件加深朝野對立，主委黃煌雄昨拋震撼彈，宣布請辭。（本報資料照片）

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中國時報
／台北報導
黃煌雄小檔案

促轉會前副主委張天欽自比「東廠」，讓促轉會遭疑為綠營打手。成立4月有餘的促轉會承受莫大壓力，主委黃煌雄昨拋震撼彈，宣布請辭。他說，為解開朝野不必要的政治僵持，為超越政黨輪替的轉型正義留下空間，讓促轉會得以浴火重生，「真相、責任、公義、和解」目標得以延續，他決定請辭。

促轉會上月遭研究員提出錄音檔爆料，指張天欽在內部會議說，「我們本來是南廠，現在變西廠，後來升格變東廠」，並意圖和立委套招，影響侯友宜選情。爭議曝光，閃辭下台，也讓蔡政府轉型正義工程蒙塵。

扛起與放下 都是為轉型正義

昨日，黃煌雄發出辭職聲明說，蔡總統一席「我是民選總統，我代表社會民意，要求你承擔社會責任」的話，打動他接任促轉會主委。

他說，自己從政過程推動老兵返鄉探親、國防預算調降轉社福、推動總統直選、完成國民黨黨產報告及提出「全民健保總體檢調查報告」，這些作為都經得起時間檢驗，也超越黨派，超越政黨輪替，並影響迄今。他內心深盼這些案例累積及其外溢效應，對他主持促轉會推動轉型正義、超越政黨輪替歷史工程，能有一定助益，但「912」事件（張天欽會議被揭露）破壞了大局。

解開朝野政治僵持 責無旁貸

黃煌雄直言，「912」風暴不僅讓剛成立就備受爭議的促轉會，蒙上難以承受的「東廠」汙名，更加深朝野政黨疑慮與對立，致新會期立院竟幾度開議不成，使本已崎嶇難行的轉型正義工程雪上加霜。

黃煌雄說，「912」事件源於非正式會議，呈現的心態與觀點，與他30多年來堅持的黨外精神不相容。作為促轉會主委，他責無旁貸，當「912」事件處理告一段落之際，為解開朝野不必要政治僵持，他決定主動辭職。

總統曾慰留 政院將徵詢人選

對此，總統府發言人黃重諺說，總統日前即透過院長得知，並指示慰留，5日出席促平復司法案件儀式時，也當面勉勵主委，期許促轉會繼續努力。但黃重諺話鋒一轉說，促轉會已道歉，但在部分政黨與人士操弄下，轉型正義承受各種汙名，並藉此杯葛行政院長施政報告，都讓黃主委感到憂心不安，藉辭職承擔責任。

行政院發言人Kolas昨表示，懸缺人選目前沒名單，政院會積極徵詢適合人選，但不一定與懸缺的副主委同時發布。

(中國時報)

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