第53屆電視金鐘獎！盧廣仲雙金稱帝 黃姵嘉封視后

第53屆電視金鐘獎頒獎典禮，盧廣仲（右）以《花甲男孩轉大人》拿下戲劇節目男主角獎，黃姵嘉（左）以《台北歌手》勇奪女主角獎。（影視攝影組攝 ）

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中國時報
／台北報導

第53屆金鐘獎頒獎典禮10月6日在國父紀念館舉行，盧廣仲拿下視帝、新進演員雙料大獎，黃姵嘉以客家台文學劇《台北歌手》奪下視后獎。戲劇節目獎由植劇場《花甲男孩轉大人》獲得，《台北歌手》共獲得女主角、女配角獎、編劇獎、節目創新獎、燈光獎5項稱霸，迷你劇集則由《青苔》獲3項獎最風光，胡瓜、謝忻、阿翔主持的《綜藝大集合》獲得綜藝節目主持人獎，《閃亮的年代》以黑馬之姿獲得綜藝節目獎，公視總計共獲15項。

盧廣仲視帝新人雙料「不可思議」
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視帝、新進演員 盧槓上開花

33歲歌手盧廣仲在《花甲男孩轉大人》飾演天然呆的鄭家長孫，面臨家中阿嬤倒下要背負的責任和情感，盧廣仲詮釋得自然細膩，說服力十足，獲評審肯定，和蔡振南父子飆戲絲毫不遜色。導演瞿友寧大讚盧廣仲天生具有喜劇特質，想不讓人笑都不行，他擁有與生俱來的創意與喜劇節奏，連喝一口水的簡單動作都超好笑。」

30歲的黃姵嘉在《台北歌手》除飾演日治時代「台灣第一才子」呂赫若的紅粉知己蘇玉蘭，還在戲中穿插舞台劇裡分別演繹粗鄙農婦阿梅、單純少女妙麗與世故酒家女彩鳳，4個角色難度各不同，充分掌握每個角色的口氣、語感、節奏，並同時挑戰日語、客語、台語等多種語言，層次分明，特別是她飾演潑婦罵街、滿口粗話的農婦，十分出彩。

演繹粗鄙農婦 黃演技勝出

收視和話題都獲得好評及口碑的《花甲男孩轉大人》另由「花明」劉冠廷獲得男配角獎，女配角由童星出身的楊小黎奪得，戲劇節目導演獎由《翻牆的記憶》何潤東獲得。益智及實境節目獎由曾國城、徐乃麟主持的華視《天才衝衝衝》獲得，益智及實境節目獎主持人由吳宗憲、KID主持的中視、三立《綜藝玩很大》獲得。

迷你劇集獎項由《青苔》囊括男主角、新進演員、電視電影獎；導演鄭有傑以《他們在畢業的前一天爆炸2》拿下迷你劇集導演獎及迷你劇集獎，這部戲講述青少年成長故事，加入世代價值觀衝突，喚醒不少人青春記憶。資深導播劉應鐘則以中視《希望之星》獲得非戲劇類節目導播獎。

(中國時報)

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