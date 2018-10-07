承擔責任 黃煌雄請辭促轉會！新聞透視－民主老兵投降 東廠該關門

圖為5月蔡英文總統（左起）、總統府祕書長陳菊、促轉會主委黃煌雄，行政院長賴清德出席促轉會揭牌典禮，如今促轉會鬧空城。（本報資料照片）

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中國時報

促轉會主委黃煌雄辭職了，加上早先已請辭的副主委張天欽口出東廠說惹起社會非議，如今的促轉會，只怕已經很難有促進轉型正義的能量。

東廠事件壞大局 促轉會蒙塵！承擔責任 黃煌雄請辭
有黨籍卻不分顏色 黃煌雄藍綠通吃

要推動轉型正義本來就不是一件簡單的事情，畢竟對於「正義」，每個人都會有不同的定義，但若想獲得社會上多數人的認可，至少主持轉型正義工程的人，不應該有明顯選擇性推動、刻意打擊特定政黨或政治勢力的行為，否則名為主持轉型正義，很容易被人認為是在搞政治鬥爭。

刻意打擊 淪政治鬥爭工具

但很不幸，前促轉會副主委張天欽在秘密會議中的言論，卻完全符合把轉型正義當成政治鬥爭的工具。他主張好好針對侯友宜來操作，問題是如果說奉命行事的侯友宜對鄭南榕之死應負責任，那當時的總統李登輝呢？指揮逮捕的派出所主管張奇文呢？難道轉型正義的對象只應該針對還具有國民黨籍的人嗎？

5日促轉會舉辦平復司法不公之第一波刑事有罪判決撤銷公告儀式，但從出席致詞的三位被平復代表，鍾逸人、李石城和吳聲潤來看，卻讓人搞不懂民進黨政府眼中「正義」的定義。

因為，根據活動現場發給媒體的資料，二二八事件中，台中部分民眾攻佔警局、軍營，成立「二七部隊」，鍾逸人被推選為部隊長，與政府軍隊交火。

李石城則加入二戰結束後，中國共產黨派來台灣活動的地下組織「台灣省工作委員會」組建的「青少年先鋒隊」，他擔任小組長，進行基礎操演。

正義標準何在 國人不信賴

吳聲潤也加入共產黨地下組織，反抗「暴政」，1949年底接到解放通知，暗地製作手榴彈。

民進黨如今一邊大力整飭手無寸鐵的新黨、統促黨人說他們是共諜，一邊又為當年武裝反政府的共產黨人平反，實在難以理解其轉型正義的標準何在。

原本黃煌雄堪稱是民進黨政府中，少數可以同時獲得藍綠多數人認可的人士，畢竟身為民進黨人的他，當年卻可以率先為外省老兵返鄉的願望發聲。但如今連他都辭職了，要想讓促轉會重新獲得社會認可，蔡總統應慎重考慮先讓促轉會暫停運作。

畢竟，爆出了一個張天欽，誰知道還有多少個尚未爆出呢？加上詭異的平復司法不公，如今黃煌雄又離去，這樣的促轉會如果繼續運作下去，註定無法得到多數國人的信賴。

(中國時報)

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