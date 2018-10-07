有黨籍卻不分顏色 他藍綠通吃

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中國時報
／台北報導

促轉會主委黃煌雄請辭了。在民進黨政府中，他是一個異類，他雖然具有民進黨籍，卻是少數可以同時被藍營和綠營都肯定的民進黨籍政治人物，原因在於他從政30多年來所關心的議題多半超越藍綠，而非如部分民進黨人一樣，一昧走向極端路線。

早在戒嚴時期，黃煌雄就當選立委，1986年底他在選立委時，推出全國第一張公開呼籲讓老兵返鄉探親的傳單「國民黨，讓我回家」，次年11月，蔣經國總統正式開放老兵返鄉探親。

黃煌雄在立委任內，率先在立法院提出每位立委捐一日所得協助老兵返鄉探親，並領銜在全國發起「一人一元協助老兵返鄉探親運動」。之後，他也反過來協助國共戰爭時期去大陸打仗，而未能回台的台灣老兵回家。

在立委任內，1988年黃煌雄最早提改變中央政府預算分配結構新方案—國防預算每年降3％，連降6年，從48％降到30％，其所釋放出來的預算轉移到社會福利與教育文化。1989年他主持出版全國第一本「國防白皮書」。

1990年，黃煌雄擔任「民主大憲章」憲政研究小組召集人，當全國各界有關總統選制舉棋不定之時，他堅定提出總統由人民直接選舉產生的政治創新主張。

後來他立委落選，但被李登輝總統提名，於1999年出任監察委員，2001年他完成全國第一份具有公信力的「(國民黨)黨產調查報告」。馬英九當選總統後，也提名他出任監委，2011年他提出與人民關係密切的「全民健保總體檢調查報告」。

除了政治之外，黃煌雄也關心台灣史，1976年出了《台灣的先知先覺者：蔣渭水先生》一書，1977年再出版《台灣抗日史話》一書，之後持續出版相關專書。

(中國時報)

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