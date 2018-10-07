和解變調 鷹派壓垮黃煌雄

2018年10月07日 04:11 中國時報 曾薏蘋 、 王揚傑 ／綜合報導 ／綜合報導

張天欽。（本報資料照片）

促轉會主委黃煌雄昨天請辭，據了解，張天欽案爆發前，黃煌雄對藍委調閱資料採開放態度，促轉會內雜音不少。張案爆發後，傳出原本與張不合的黃煌雄也脫不了關係，因無法統合內部，成為最後一根稻草，黃煌雄無意再扛重責，堅持離開促轉會。

知情人士指出，黃煌雄是上周向府院高層表達辭意，訊息傳出後，和黃煌雄同是宜蘭鄉親的總統府秘書長陳菊，及出面邀黃接下促轉會的民進黨立院黨團總召集人柯建銘、海基會副董事長姚人多，都出面苦勸黃煌雄留下。

但前晚，黃煌雄心意已決，堅持請辭，府院也只能共同承擔，前天活動也成為黃煌雄的畢業典禮。

據了解，張天欽案發生後，國民黨猛打促轉會，還去踢館，讓黃煌雄感到極度受辱；但更讓黃煌雄無力的，是促轉會內其他公民團體及學術背景專任委員，長期對力主「和解」路線的黃煌雄有所猜忌、不信任。

因此，在張天欽案爆發後，更讓原本張、黃不合的情況浮上檯面，由於無法統合內部，讓黃決心求去。據了解，對黃煌雄選擇「獨善其身」，府院私下頗為不悅。

行政院發言人Kolas Yotaka表示，在促轉會「912」（指東廠事件曝光）事件後，行政院長賴清德第2次在立法院被國民黨團強力杯葛，不讓行政團隊上台做施政報告的這一天，黃煌雄親自和賴院長見面，提到他認為做主委應當要負起責任，也不希望促轉會的個案，影響所有整體行政團隊運作，這時賴院長也積極地慰留。

Kolas Yotaka指出，黃主委個人覺得有心人士把促轉會抹黑成東廠，也對促轉會以及他過去的所做所為多所指責，他認為這是無法承受之重，再加上部分團體刻意操作、抹黑、扭曲、汙名促轉會，讓促轉工程陷入推動的困境。

(中國時報)