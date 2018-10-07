和解變調 鷹派壓垮黃煌雄

立委抗議東廠之亂，在議場中掃除「張天欽們」紙紮小人。（本報資料照片）

友善列印
中國時報
／綜合報導
張天欽。（本報資料照片）

促轉會主委黃煌雄昨天請辭，據了解，張天欽案爆發前，黃煌雄對藍委調閱資料採開放態度，促轉會內雜音不少。張案爆發後，傳出原本與張不合的黃煌雄也脫不了關係，因無法統合內部，成為最後一根稻草，黃煌雄無意再扛重責，堅持離開促轉會。

知情人士指出，黃煌雄是上周向府院高層表達辭意，訊息傳出後，和黃煌雄同是宜蘭鄉親的總統府秘書長陳菊，及出面邀黃接下促轉會的民進黨立院黨團總召集人柯建銘、海基會副董事長姚人多，都出面苦勸黃煌雄留下。

但前晚，黃煌雄心意已決，堅持請辭，府院也只能共同承擔，前天活動也成為黃煌雄的畢業典禮。

據了解，張天欽案發生後，國民黨猛打促轉會，還去踢館，讓黃煌雄感到極度受辱；但更讓黃煌雄無力的，是促轉會內其他公民團體及學術背景專任委員，長期對力主「和解」路線的黃煌雄有所猜忌、不信任。

因此，在張天欽案爆發後，更讓原本張、黃不合的情況浮上檯面，由於無法統合內部，讓黃決心求去。據了解，對黃煌雄選擇「獨善其身」，府院私下頗為不悅。

行政院發言人Kolas Yotaka表示，在促轉會「912」（指東廠事件曝光）事件後，行政院長賴清德第2次在立法院被國民黨團強力杯葛，不讓行政團隊上台做施政報告的這一天，黃煌雄親自和賴院長見面，提到他認為做主委應當要負起責任，也不希望促轉會的個案，影響所有整體行政團隊運作，這時賴院長也積極地慰留。

Kolas Yotaka指出，黃主委個人覺得有心人士把促轉會抹黑成東廠，也對促轉會以及他過去的所做所為多所指責，他認為這是無法承受之重，再加上部分團體刻意操作、抹黑、扭曲、汙名促轉會，讓促轉工程陷入推動的困境。

(中國時報)

有黨籍卻不分顏色 他藍綠通吃 兩巨頭陣亡 成立4個月鬧空城

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。