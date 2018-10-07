兩巨頭陣亡 成立4個月鬧空城

2018年10月07日 04:11 中國時報 季節 ／台北報導 ／台北報導

促轉會主委黃煌雄請辭，但回顧促轉會5月成立以來，已有6人離職，其中2位還是主委與副主委兩大巨頭。面對外界質疑是否應先暫停運作重新檢修，促轉會昨強調，促轉會不會辜負台灣社會的期待，將更堅定推動轉型正義工作。

促轉會表示，該會了解到，由於0912事件(即促轉會前副主委張天欽自稱為東廠的事件)重傷促轉會，黃主委希望能以主委身份一肩承擔，曾數度向行政院長賴清德口頭請辭，賴院長予以慰留，但5日黃主委再度請辭，賴院長才勉予同意。

促轉會表示，感謝黃主委4個月來的辛勞，以及0912事件發生以來的承擔，持續帶領促轉會完成0912專案調查報告，以及1270件撤銷有罪判決公告的重要儀式，顯示連月來的風風雨雨，並沒有讓促轉會的工作腳步停滯不前。

促轉會指出，目前促轉會4個任務小組，會依照9月26日第九次委員會的工作報告與決議，持續進行各組業務工作，包含相關檔案的蒐集與整理、中正紀念堂轉型的討論、下一波撤銷公告案件的逐案比對，及政治創傷心理療癒的進行等。促轉會不會辜負台灣社會的期待，未來將更堅定推動轉型正義工作。

自從0912事件以來，促轉會已有6人離職。除了黃煌雄，還包括張天欽及參加東廠會議的研究員蕭吉男、副研究員張世岳，與對外爆料的吳佩蓉；主秘許君如則歸建陸委會。而當初參與會議的人，僅有研究員曾建元，因被促轉會認定並未在會上有不當言論，目前仍在職。

(中國時報)