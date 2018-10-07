東廠標籤未除 侯友宜嘆遺憾

2018年10月07日 04:11 中國時報 楊孟立 、 陳俊雄 、 王揚傑 ／綜合報導 ／綜合報導

促轉會主委黃煌雄閃辭，藍綠立委多表惋惜，也對轉型正義的未來方向感到擔憂；有民進黨立委更說，這對轉型正義無疑是種重創。就連差點被促轉會鎖定攻擊的國民黨新北市長候選人侯友宜也說，黃煌雄應該持續改變大家對促轉會是「東廠」的印象，辭職其實令人遺憾。

侯友宜說，促轉會為何變東廠？還有多少張天欽們？應該要從根本去了解問題的嚴重性，不是個人辭職就可改變團隊形象，要好好探究檢討，才能讓民主進步不受到蒙塵。

國民黨立院黨團總召江啟臣表示，黃煌雄的請辭，代表促轉會已被張天欽們控制，當轉型正義不正義，還能是正義嗎？可惜黃煌雄滿腹理想，有心、願意透過促轉進行社會和解與昇華，卻無法有所作為。

江啟臣說，國民黨支持轉型正義，但反對不正義的促轉，國民黨希望這不是執政黨犧牲他人，維護自己人的斷尾求生手段而已。如今促轉會群龍無首，應即刻停止運作，除接受調查，更應全面檢討修正組織架構。

國民黨立委蔣萬安惋惜表示，黃煌雄既然有理念，就應留在位置完成想要做的事，特別是促轉會才剛推動第一波平反不法的動作，「黃煌雄是真的有認真推動轉型正義，我也感到惋惜。」

民進黨立委賴瑞隆指出，黃煌雄從黨外時代開始追求民主自由，是朝野都敬重的指標性人物，這次為了張天欽的問題離開，對轉型正義來說，確實是一種重創。

民進黨立院黨團總召柯建銘則說，轉型正義受到傷害，讓黃煌雄感觸很深，如今自認階段性任務完成，所以去職要讓促轉會浴火重生。

(中國時報)