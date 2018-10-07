盧廣仲視帝新人雙料「不可思議」

2018年10月07日 04:12 中國時報 洪秀瑛 、 林淑娟 報導

黃姵嘉昨獲戲劇節目女主角獎。

黃姵嘉在客家劇場《台北歌手》裡有精湛的演出。

金鐘53主要得獎名單

第53屆金鐘獎昨晚由盧廣仲、黃姵嘉拿下視帝、視后獎。歌手出身的盧廣仲雖是首度演戲，但昨他先以植劇場《花甲男孩轉大人》自然生動的演技獲頒戲劇節目新進演員獎，接著再奪視帝，是繼柯淑勤15年前拿下雙料後，再度獲雙料的贏家。他在《花甲》中演自己，昨在台上幽默感謝導演瞿友寧，「有這麼大的勇氣找我這個顏值這麼不足，沒有演出經驗的人來擔綱男主角。」

「謝謝金鐘獎，謝謝可敬的對手，謝謝所有《花甲》工作人員，謝謝楊富閔寫出這樣的小說，謝謝各位夥伴，你們都是我的老師，謝謝瞿友寧導演。」盧廣仲提到，導演瞿友寧每次在他演戲前都會先演一遍，劇中演出都是揣摩導演的動作和神情，導演在他心中才是最佳男主角，對導演沒拿到導演獎覺得可惜，笑說會把自己其中一個獎座和導演分享。

他在後台表示，覺得拿到雙料很不可思議，今年出道10年，「對我而言，這個快樂很真實，我很享受每一次以自己的作品和大家分享」，透露接下來會先忙明年4月的個人演唱會，尚無拍戲計畫。他說小時候因長相曾被霸凌，很幸運找到唱片公司讓他很自在的唱歌，所以以自己的例子鼓勵正追求夢想的人。

堅持演戲才是熱愛事

30歲的黃姵嘉以客台文學戲劇《台北歌手》拿獎，領獎時激動表示，今年是她開始演戲的第10年，很榮幸也幸運在第10年拿到這個獎，她特別感謝導演樓一安把這麼難得的角色交給她，用溫柔、耐心化解她的忐忑，「表演對我來講是一條修行的道路，我會繼續抱著敬畏的心。」

到了後台的黃姵嘉情緒依舊激動，笑說覺得好像作夢、很不真實。她不諱言一路走來也曾想要放棄，特別是戲與戲之間空檔太久時，常會自我懷疑，偏偏她只要認定了，就只想做好這件事，因此她婉拒通告、主持邀約，堅持演戲才是她真正熱愛的事，想為演戲這件事奉獻全部心力，之後想要挑戰有精神疾病的角色，例如精神分裂或妄想症者。

(中國時報)