金鐘53戲劇節目女配角獎！楊小黎淚喊不再是那小童星

2018年10月07日 04:12 中國時報 李承陽 、 潘鈺楨 報導

楊小黎昨獲戲劇節目女配角獎，在台上情緒激動。

楊小黎（右）4歲時就以童星之姿出道，左為母親。

金鐘53戲劇節目女配角獎，由童星出身楊小黎以客家劇場《台北歌手》奪下，她上台領獎時淚崩說：「終於不再是那個小童星了，謝謝你們看著我長大，我是金鐘演員楊小黎！」正式在金鐘舞台上撕掉多年的童星標籤。

楊小黎從小拍戲，最感謝的就是身兼經紀人與保鑣的母親，以前拍片環境不乏黑道介入，母親總拚了命為她解圍，甚至為讓她參加會考，跟導演下跪只求1天假。楊小黎表示母親年事已高，想替她找個好的經紀人：「媽媽用選女婿的方式幫我找經紀人。」

戲劇節目男配角獎頒給《植劇場－花甲男孩轉大人》的劉冠廷，他感謝在迷惘低潮的時候遇到《花甲男孩轉大人》，哽咽地說：「要謝謝的人真的很多，謝謝家人，我的媽媽跟我的妹妹有來到現場，讓我可以很任性地讓我做想做的事，我這個當哥哥的有點愧疚。也謝謝爸爸永遠像巨人一樣在我面前！」

劉冠廷在後台與拿下新人獎的盧廣仲合體，表示看到看盧得獎很開心，自己得獎感覺則很複雜，「因為《花甲》裡面還有很多資深演員，自己拿獎有種不真實的感覺。」他說接下來回到平常生活，「得獎是當下開心，但不是我演戲的初衷。」

(中國時報)