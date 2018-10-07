韓誓靠1瓶水 乾淨翻轉高雄

2018年10月07日 04:11 中國時報 林宏聰 ／高雄報導 ／高雄報導

國民黨高雄市長參選人韓國瑜6日在左營區封街造勢，逾萬人力挺，是藍營目前規模最大的造勢活動。韓國瑜自嘲遭綠營接連抹黑，下周恐怕說他是「最大殺人犯」，呼籲支持者一笑置之，他更宣告這次要以1瓶礦泉水贏得勝利，代表乾淨選舉從高雄開始。

左營封街造勢 萬人相挺

韓國瑜左營、楠梓之友會昨日成立，在左營區曾子路封街造勢，立委黃昭順擔任活動召集人，現場擠進萬餘名支持者，高熱度令藍軍士氣大振，前總統馬英九、新北市長朱立倫也南下站台。

朱立倫先說自己7年多任內完成13座國民運動中心，相信以韓國瑜的執行力，一定有能力在短短幾年間催生10幾座運動中心，他呼籲在台北、新北、桃園工作的北漂高雄青年11月24日返鄉投票，用選票翻轉高雄。

國民黨立院黨團總召江啟臣致詞時，批評民進黨在高雄執政20年只留下「3個掏空」，負債2000多億是「錢掏空」、人口下降慘輸台中是「人掏空」、豪雨過後5000個天坑是「路掏空」，他呼籲選民支持韓國瑜，「讓高雄從年年負債變成年年有餘」。

綠營接連抹黑 一笑置之

韓國瑜上台時現場鴉雀無聲，支持者聚精會神聽他說話。他先向全場報告幾個「爆炸性的消息」，包括他是黑道、菜蟲、黑市器官買賣大壞蛋、跟高雄地下吸金公司掛勾、支持韓國瑜就是支持武統台灣，「請大家聽到這些要『哈哈哈』大笑，不要生氣！」

「我要預告，下周韓國瑜可能會變成『全台最大的殺人犯』！」他說，民進黨現在權力比玉山高、錢比大海深，卻不思對得起人民，只想走「政治泡麵」一途，熱開水一沖，隨意抹黑、造謠、人格謀殺，「因為這些方法以前很有效」。

讓年年負債 變年年有餘

韓國瑜高舉瓶裝水表示，今年不僅是高雄市長選舉，更是改變高雄命運的選舉，國民黨的場子現在只有1瓶礦泉水、沒有伴手禮，但他相信這股乾淨選風能感動高雄市民，「希望大家跟我一起用1瓶礦泉水贏得勝利！」

針對藍營造勢抨擊高雄「3個淘空」，高市新聞局長張家興反問，如果高雄真的那麼差，為何年度營利事業銷售額成長連2年六都第一？為何華邦電、日月光、台郡科技等半導體大廠加碼投資近5000億元？為何勞動人口、勞保投保人口持續增加？

(中國時報)