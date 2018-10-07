侯批觀塘換深澳 對不起下一代

2018年10月07日 04:11 中國時報 陳俊雄 、 王揚傑 、 甘嘉雯 、呂筱蟬、 季節 ／綜合報導 、呂筱蟬、／綜合報導

兼任民進黨主席的蔡英文總統6日赴新北市出席「百工百業挺改革」活動，炮轟國民黨新北市長參選人侯友宜「靠反對發電」，對此侯辦反問蔡總統，用觀塘換深澳，對得起600萬新北與桃園市民嗎？聽不進基層反對聲音，對得起下一代台灣人民嗎？

蔡英文總統昨日下午出席挺蘇的「百工百業挺改革」活動，致詞時批評侯友宜迄今仍不敢對能源議題表態，什麼都反對，「難道要靠反對發電嗎？」

侯辦晚間回應，蔡總統來到新北市，用粗暴的言語攻擊，是「自甘扮演選舉的工具，失了總統的高度」，因此侯友宜也要反問蔡總統，把桃園觀塘和深澳燃煤電廠當成交換條件，把400萬新北市民和200萬桃園市民當籌碼，「妳對得起這600萬巿民嗎？」

另外，多少環團、學者和7成新北巿民都反對深澳蓋燃煤電廠，這是為生態、為環境、為孩子們健康負責的態度，「但蔡總統，妳聽不到這些基層人民的聲音、如此高傲，妳對得起下一代的台灣人民嗎？」

侯友宜說，賴院長用桃園觀塘交換深澳，為了選舉反覆，人民會相信他嗎？賴先前曾說過不蓋深澳北部就會缺電，現在又說有條件不蓋，人民健康不是用條件交換的，用這個方式交換，人民能夠接受嗎？學者專家和所有民間團體能夠接受嗎？

侯更加碼批評，執政黨要用觀塘換深澳，就像對手為了派系和家族利益，自己取代原本要選的子弟兵，立場變來變去，有什麼資格跟人家講原則？

國民黨台北市長候選人丁守中昨也表示，停建深澳換觀塘，只證明深澳燃煤電廠真的有問題，才會讓賴清德在強大民意壓力下打算轉彎，證明民進黨的能源政策根本在愚弄人民，「把國家未來交在民進黨手上真是件非常危險的事」。

(中國時報)