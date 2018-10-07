藍嗆陳其邁「歡迎辯論」喊假的

2018年10月07日 04:11 中國時報 林宏聰 、林雅惠／高雄報導 、林雅惠／高雄報導

高雄市長選情加溫，民進黨參選人陳其邁日前多次公開表示，願與對手韓國瑜公開辯論，但藍營6日私下透露，不論媒體、公民團體、教師團體邀約的辯論會，韓國瑜都簽了同意書，反觀陳其邁至今一直未簽，質疑他「公開辯論喊假的」。

陳其邁昨日繼續勤走基層，被媒體問到是否會參加辯論會，他重申「歡迎辯論」，也希望盡速協調相關辯論細節；發言人林瑩蓉則補充，目前已陸續接到各家有意主辦辯論會的邀約，「會整合後再做安排」。

韓國瑜幕僚表示，韓國瑜已簽了電視台、高雄市公民監督公僕聯盟、教師團體辦的辯論會同意書，自始至終都非常樂意參加，反觀陳其邁據說都還沒簽，只同意出席11月10日由選委會舉辦、沒有候選人交叉詰問的公辦政見會，質疑陳說一套、做一套。

「一場選舉就是一場涅槃！」韓國瑜說，透過這次選舉，他發現陳其邁一直不停在成長進步，而他最近早上起床發現頂上頭髮不停冒出來，證明他也在成長，主要的2個參選人都在進步，對未來大高雄發展一定有幫助。

他解釋，若高雄市長選舉是「1棵西瓜躺在床上就能選上」，當選之後唏哩嘩啦，一切當作理所當然，未來市政建設一定不順暢；若參選人非常認真，經歷火鳳凰般的淬鍊，得來不易才會全心發展高雄，絕對是美事一樁。

陳其邁則強調，辯論是政策牛肉的交鋒，並不是譁眾取寵或天馬行空，他希望候選人能夠多認識、多了解高雄，才不會提出不切實際的空頭支票，這更不是市民所樂意見到的。

(中國時報)