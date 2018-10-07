藍嗆陳其邁「歡迎辯論」喊假的

友善列印
中國時報
、林雅惠／高雄報導

高雄市長選情加溫，民進黨參選人陳其邁日前多次公開表示，願與對手韓國瑜公開辯論，但藍營6日私下透露，不論媒體、公民團體、教師團體邀約的辯論會，韓國瑜都簽了同意書，反觀陳其邁至今一直未簽，質疑他「公開辯論喊假的」。

陳其邁昨日繼續勤走基層，被媒體問到是否會參加辯論會，他重申「歡迎辯論」，也希望盡速協調相關辯論細節；發言人林瑩蓉則補充，目前已陸續接到各家有意主辦辯論會的邀約，「會整合後再做安排」。

韓國瑜幕僚表示，韓國瑜已簽了電視台、高雄市公民監督公僕聯盟、教師團體辦的辯論會同意書，自始至終都非常樂意參加，反觀陳其邁據說都還沒簽，只同意出席11月10日由選委會舉辦、沒有候選人交叉詰問的公辦政見會，質疑陳說一套、做一套。

「一場選舉就是一場涅槃！」韓國瑜說，透過這次選舉，他發現陳其邁一直不停在成長進步，而他最近早上起床發現頂上頭髮不停冒出來，證明他也在成長，主要的2個參選人都在進步，對未來大高雄發展一定有幫助。

他解釋，若高雄市長選舉是「1棵西瓜躺在床上就能選上」，當選之後唏哩嘩啦，一切當作理所當然，未來市政建設一定不順暢；若參選人非常認真，經歷火鳳凰般的淬鍊，得來不易才會全心發展高雄，絕對是美事一樁。

陳其邁則強調，辯論是政策牛肉的交鋒，並不是譁眾取寵或天馬行空，他希望候選人能夠多認識、多了解高雄，才不會提出不切實際的空頭支票，這更不是市民所樂意見到的。

(中國時報)

侯批觀塘換深澳 對不起下一代 丁舉國旗傘造勢 「把中華民國撐…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。