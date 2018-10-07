丁舉國旗傘造勢 「把中華民國撐起來」

國民黨台北市長參選人丁守中（中）6日出席「把中華民國撐起來愛國旗活動」，與支持者一起揮舞國旗唱國歌。右為國民黨立委王育敏。（季志翔攝）

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中國時報
／台北報導

國民黨台北市長參選人丁守中昨舉辦「把中華民國撐起來愛國旗運動」，現場有7百把國旗雨傘，以及大量印有國徽的氣球，到場者人手或持國旗或持國旗雨傘、國徽氣球，在國慶將來臨之際，表達對中華民國的熱愛和對丁守中的支持。

活動在萬華區的青年公園舉辦，先有鼓手和儀隊的表演。中正萬華區的國民黨台北市議員郭昭巖上台主持，她說，欣賞完儀隊表演後，要感謝軍人保家衛國，請群眾向現場的退役將領吳斯懷和八百壯士鼓掌致敬。

丁守表示，中華民國國旗捍衛台灣也保衛了每個人的生活，創造了台灣經濟奇蹟，但民進黨上台後違法違憲，傷害國家、傷害大家的生活，中華民國要復甦，要先從贏回首都開始，他請大家把國旗傘打開，並對中華民國宣誓效忠，只要中華民國在，就捍衛青天白日旗。

丁守中說，此次選舉攸關中華民國存亡，因為民進黨政府惡搞之下，兩岸關係變差，中華民國在國際上也持續被邊緣化。

吳斯懷表示，如果認為這幾年台北市生活沒有變好，就請投丁守中，呼籲每個人都能幫忙拉10票。

名嘴唐湘龍則說，中華民國107年前定都南京，中國歷史上南方王朝向來多災多難，最長壽的是南宋，活了147年，但中華民國在災難中也活了107年，且將繼續活下去。他說，台北市長選舉已不是地方選舉，北京在挺柯文哲，華盛頓在挺蔡英文，請大家挺丁守中。

(中國時報)

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