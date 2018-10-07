新聞透視－以核養綠 日韓能，台灣不能？

蔡政府宣布重啟深奧燃煤電廠，引爆北台灣空汙危機，牽動年底九合一大選。

友善列印
中國時報
曾薏蘋

蔡英文執政後，一直想把綠能跟廢核連結，以達到她訂下2025年非核家園的目標，但台灣在能源自主上，並沒有利條件，若想急於求成可能面臨能源供應捉襟見肘，或是大漲電價，在非核家園的過渡時期，為何要拒以核養綠於千里？

國民黨今年最重要的選戰議題，無疑是反深澳燃煤電廠與台中火力發電廠，配合「以核養綠」的公投綁大選。

賴清德日前喊出用觀塘換深澳，外界解讀，其實就是執政黨準備以犧牲環保來換取蔡英文支票的兌現。但其實，在綠能供應不起來的情況下，今天無論是觀塘還是深澳，電力不足是必然的狀況，因此蔡政府未來恐怕得面臨兩個抉擇，一是讓民眾承受高電價，二則是採取以核養綠的手段，漸進式達成非核家園的目標。

台灣經濟正值往前邁進的時刻，總統推動的前瞻基礎建設計畫、五加二產業計畫等，不都是為了要帶動台灣產業動起來，這時的電力需求非常迫切，誰能忍受竹科等電子廠面臨無電可用的窘境，換句話說，台灣現階段根本沒有跳電或缺電的條件。

台灣能源政策面臨挑戰，再加上世界極端氣候的影響，電力需求比以往更嚴重，在綠能尚未成熟前，靠天吃飯的綠能可能讓民眾被迫接受調漲電價，甚至還得面臨跳電威脅。

日本與南韓都把核能視為發展綠能的過渡能源，如果非核家園是終極目標，為何不選擇漸進式，讓人民承受較低痛苦的方式逐步走向非核家園呢？

(中國時報)

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