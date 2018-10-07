邀余天助選 林佳龍撂話要我同意

2018年10月07日 04:11 中國時報 曾薏蘋／台北報導

藝人身分的新北市黨部主委余天搶手，正國會的「頭人」台中市長林佳龍表示要擔任余天經紀人。（本報資料照片）

選舉進入白熱化，造勢活動越來越大，大咖站台，成為候選人夢寐以求，民進黨除了天王及政治人物，藝人身分的新北市黨部主委余天更是搶手，由於余天屬民進黨正國會議系統，黨內人士透露，正國會這次不再讓余天單飛，正國會的「頭人」台中市長林佳龍撂話，「其他派系有人要找余天，要經過我的同意，由我當余天經紀人，保障自己人。」

尚未站台 唐鳳最受期待

選舉僅剩1個多月，各競選、輔選總部要開始成立，各陣營展開搶人作戰，不只是掃街拜票，還有名人電話錄音拉票，除了大咖政治人物蔡英文總統、行政院長賴清德、總統府祕書長陳菊，還有各界最期待，是至今尚未公開站台的政務委員唐鳳，另一個最火紅的就是余天。

黨政人士指出，余天雖然是正國會的人馬，但是因為人氣高，黨內不分派系都喜歡找余天，當時余天的女兒余筱萍參加黨內初選，還發生其他派系找余天助選，通過初選後，卻反過來站與余筱萍對手的台，讓正國會的人非常不悅。

黨政人士說，這次選舉已經到議員層級，若有正國會、新系等派系的人也要選，當然要先顧自己人，民進黨執政後，政績不佳，很多大咖政治明星早就「蒙塵」，「這種世道，本黨明星還有誰？」他說，「就連悠遊山林的人要也重現江湖，不能再雲遊四海，通融他騎腳踏車。」暗指正國會大老前行政院長游錫堃也應該重出江湖，果然，游昨天在蘇的百工百業活動就現身了。

掃街行程 菊姐魅力難擋

據透露，林佳龍在今年全代會已向黨內「撂話」，「余天未來行程，要經過我的同意，我當余天經紀人，保障自己人。要站台，就要三合一。」所謂三合一就是，余天要站台，不能只為單一候選人，一定要縣市長候選人加幾個議員候選人。

黨政人士說，「余天這幾年幫民進黨候選人站台，都唱免費，若要算酬勞，都不知道可以賺幾億，有時還被要求，全家都要一起上」；上月底蘇貞昌的造勢活動「新北逗陣衝」，除了余天，還免費奉送女兒余苑琦。

至於選舉尾聲，電話錄音拉票比較「殺」；黨政人士說，這是臨門一腳，賴清德錄音拉票，很有效，最可怕的是菊姐，菊姐很有魅力，車隊掃街時，會有支持者從家裡衝出來看。

(中國時報)