愛家公投2提案 9日拚綁大選

2018年10月07日 04:11 中國時報 鄭舲 ／台北報導 ／台北報導

中選會昨公布下一代幸福聯盟發起的「婚姻定義公投」及「禁止同志教育公投」連署書查核結果，確定都跨過二階連署門檻，且合格連署書都衝破55萬份。不過，因不合規定的連署書中也有「死人連署」的情況，中選會被問到是否將比照對待國民黨的標準，也對下一代幸福聯盟提出刑事告發，中選會回應，「所有案件都會採一致標準處理。」

下一代幸福聯盟發起3項「愛家公投」提案，中選會昨上網公布其中2案查核結果，由游信義提出的「婚姻定義公投」及曾獻瑩提出的「禁止同志教育公投」都跨越連署門檻。「婚姻定義公投」合格連署書56萬5676份，「禁止同志教育公投」合格連署書55萬6366份。

游信義的「你是否同意民法婚姻規定應限定在一男一女的結合？」，總連署人數67萬7972人，符合規定56萬5676份，有11萬2296份不合規定，不合格率約16.56%，不合格連署書最大宗是未簽名或蓋章，有4萬2025人，連署前死亡有612人，有偽造情事者4376人。

曾獻瑩的「你是否同意在國民教育階段內（國中及國小），教育部及各級學校不應對學生實施性別平等教育法施行細則所定之同志教育？」，總連署人數67萬168人，符合規定55萬6366份，11萬3802份不符規定，不合格率約16.98%，不合格最大宗同樣是未簽名蓋章的4萬1115人，另外也有535人連署前死亡，4349份有偽造情事。

兩連署案都將在中選會9日加開的委員會進行審查，至於幸福盟提出的另一案「專法公投」第二階段連署資料也將送回，但何時公告，須待中選會作業流程完成。

中選會上周決議對反空汙公投出現死亡連署等偽造情事提出刑事告發，日前上網公告的「反核食」、「反深澳」及昨公告的兩項愛家公投也同樣有死亡連署，外界關切中選會是否同樣告發？中選會副主委陳朝建回應，中選會是法定獨立機關，亦為合議制機關，依組織法及主管法規規定，有關公投案件的辦理，都依法定程序辦理，既依法收件、依法查對，也須依法審議、依法公告及依法處理。不僅如此，所有的案件，也均採法定的、一致的標準及流程依法處理。

(中國時報)