愛家公投2提案 9日拚綁大選

下一代幸福聯盟發起的愛家公投3提案中，有2案已經確定跨過連署門檻。（本報資料照片）

友善列印
中國時報
／台北報導

中選會昨公布下一代幸福聯盟發起的「婚姻定義公投」及「禁止同志教育公投」連署書查核結果，確定都跨過二階連署門檻，且合格連署書都衝破55萬份。不過，因不合規定的連署書中也有「死人連署」的情況，中選會被問到是否將比照對待國民黨的標準，也對下一代幸福聯盟提出刑事告發，中選會回應，「所有案件都會採一致標準處理。」

下一代幸福聯盟發起3項「愛家公投」提案，中選會昨上網公布其中2案查核結果，由游信義提出的「婚姻定義公投」及曾獻瑩提出的「禁止同志教育公投」都跨越連署門檻。「婚姻定義公投」合格連署書56萬5676份，「禁止同志教育公投」合格連署書55萬6366份。

游信義的「你是否同意民法婚姻規定應限定在一男一女的結合？」，總連署人數67萬7972人，符合規定56萬5676份，有11萬2296份不合規定，不合格率約16.56%，不合格連署書最大宗是未簽名或蓋章，有4萬2025人，連署前死亡有612人，有偽造情事者4376人。

曾獻瑩的「你是否同意在國民教育階段內（國中及國小），教育部及各級學校不應對學生實施性別平等教育法施行細則所定之同志教育？」，總連署人數67萬168人，符合規定55萬6366份，11萬3802份不符規定，不合格率約16.98%，不合格最大宗同樣是未簽名蓋章的4萬1115人，另外也有535人連署前死亡，4349份有偽造情事。

兩連署案都將在中選會9日加開的委員會進行審查，至於幸福盟提出的另一案「專法公投」第二階段連署資料也將送回，但何時公告，須待中選會作業流程完成。

中選會上周決議對反空汙公投出現死亡連署等偽造情事提出刑事告發，日前上網公告的「反核食」、「反深澳」及昨公告的兩項愛家公投也同樣有死亡連署，外界關切中選會是否同樣告發？中選會副主委陳朝建回應，中選會是法定獨立機關，亦為合議制機關，依組織法及主管法規規定，有關公投案件的辦理，都依法定程序辦理，既依法收件、依法查對，也須依法審議、依法公告及依法處理。不僅如此，所有的案件，也均採法定的、一致的標準及流程依法處理。

(中國時報)

邀余天助選 林佳龍撂話要我同意 新住民、布袋戲 綠營啟動6大助選…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。