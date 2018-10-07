新住民、布袋戲 綠營啟動6大助選團

友善列印
中國時報
／台北報導

九合一選戰倒數衝刺，民進黨10月底起將在各縣市主辦大型造勢活動，並推出新住民、布袋戲助選團，還有余天領銜資深藝人的台灣好生活助選團等6大助選團，深入各地說明政府的政策。

民進黨祕書長洪耀福指出，過去多半是找名人或政務官助講，現在不只助講，這6大助選團還可以帶動新聞議題、掃街，比較多元。

洪耀福強調，新住民助選團會帶參選人到各社區聊政策或是煮菜，容易親近民眾；台灣好生活助選團則是請新北市黨部主委同時也是歌手的余天組團，專門到長照點或老人聚會點，和老人家唱歌、聊天、互動，凸顯民進黨政府的長照政策。

民進黨9月則是各縣市舉行百工百業挺改革系列活動，昨天在新北市舉行最後一場，10月底開始將啟動新的造勢活動。

洪耀福表示，黨中央以不同目標群眾和不同功能分類，組成6大助選團，包括新住民助選團、台灣好生活助選團、布袋戲助選團、百工百業助選團、年輕政務官助選團和國會助選團，深入各縣市角落，用貼近民眾生活的方式，說明政府的政策。

洪耀福強調，布袋戲助選團則是找來布袋戲劇團，把時事編入布袋戲劇情裡，在晚會或記者會表演。

百工百業助選團主攻經濟政策；年輕政務官助選團和國會助選團則是到各縣市論述改革理念和政策。

黨政人士表示，國會助選團其實也會因為委員會領域不同的關係，早期立委就有李逸洋吹薩科斯風、邱垂貞唱歌；有些委員會的立委就很搶手，例如立委高志鵬在經濟委員會，安排加工出口區頭人、中小企業後援會見面。

該人士表示，外交國防委員委員就比較弱勢，頂多去民進黨票較少的眷村、後備憲兵隊等拜票，而正逢年改當下，場次更是少，還好國防外交委員會的立委蔡適應很有婆婆媽媽緣，被稱為有迷死人笑容，除了當主持人，黨內只好讓蔡給婆媽「免費摸、免錢」。

(中國時報)

愛家公投2提案 9日拚綁大選 新聞透視－政績不彰 政務官成選…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。