新住民、布袋戲 綠營啟動6大助選團

2018年10月07日 04:11 中國時報 曾薏蘋 ／台北報導 ／台北報導

九合一選戰倒數衝刺，民進黨10月底起將在各縣市主辦大型造勢活動，並推出新住民、布袋戲助選團，還有余天領銜資深藝人的台灣好生活助選團等6大助選團，深入各地說明政府的政策。

民進黨祕書長洪耀福指出，過去多半是找名人或政務官助講，現在不只助講，這6大助選團還可以帶動新聞議題、掃街，比較多元。

洪耀福強調，新住民助選團會帶參選人到各社區聊政策或是煮菜，容易親近民眾；台灣好生活助選團則是請新北市黨部主委同時也是歌手的余天組團，專門到長照點或老人聚會點，和老人家唱歌、聊天、互動，凸顯民進黨政府的長照政策。

民進黨9月則是各縣市舉行百工百業挺改革系列活動，昨天在新北市舉行最後一場，10月底開始將啟動新的造勢活動。

洪耀福表示，黨中央以不同目標群眾和不同功能分類，組成6大助選團，包括新住民助選團、台灣好生活助選團、布袋戲助選團、百工百業助選團、年輕政務官助選團和國會助選團，深入各縣市角落，用貼近民眾生活的方式，說明政府的政策。

洪耀福強調，布袋戲助選團則是找來布袋戲劇團，把時事編入布袋戲劇情裡，在晚會或記者會表演。

百工百業助選團主攻經濟政策；年輕政務官助選團和國會助選團則是到各縣市論述改革理念和政策。

黨政人士表示，國會助選團其實也會因為委員會領域不同的關係，早期立委就有李逸洋吹薩科斯風、邱垂貞唱歌；有些委員會的立委就很搶手，例如立委高志鵬在經濟委員會，安排加工出口區頭人、中小企業後援會見面。

該人士表示，外交國防委員委員就比較弱勢，頂多去民進黨票較少的眷村、後備憲兵隊等拜票，而正逢年改當下，場次更是少，還好國防外交委員會的立委蔡適應很有婆婆媽媽緣，被稱為有迷死人笑容，除了當主持人，黨內只好讓蔡給婆媽「免費摸、免錢」。

(中國時報)