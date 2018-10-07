新聞透視－政績不彰 政務官成選票毒藥

2018年10月07日 04:11 中國時報 曾薏蘋

每逢選舉，政務官、明星站台是不能免俗的重頭戲，但是執政績效不佳，政務官站台成不了救命仙丹，反而是票房毒藥。

總統、政務官站台，對執政黨候選人簡直是免費活廣告及保證人，不是帶著一本厚厚的支票，就是端出一盤盤牛肉，但是支票開得越多，最後變成空頭，或是政績不佳，反而嚇得候選人急著切割。

除了執政不力成為票房毒藥，還有一種政務官是「為了站台而站台」，結果功課沒做好，到了現場說錯話、候選人名字都喊錯。

衛福部長陳時中到南投為民進黨南投縣長候選人洪國浩站台，鮮少參加的政治活動的陳時中，到了台上，把洪國浩說成「黃國浩」，不斷高喊，「祝黃國浩當選」；致詞談到民進黨選對會成員時，大概把召集人林錫耀跟黨祕書長洪耀福混在一起，一直說選對召集人「林耀福」；更說，「看到洪耀福跟林耀福一起來，是『雙福臨門』是南投人服氣」；在場人士疑惑，「雙福」是哪裡來的？

幾個月前，蔡英文總統連續2天「發現台東魅力之旅」，這次帶的是農委會主委林聰賢，蔡總統到池上觀光工廠購買名產並吃著「米香」，一旁陪同的林聰賢突然說，「這個（米香）中元普渡要拜整箱。」

吃米香吃得津津有味的蔡總統聽到表情一陣「扭曲」說：「我正在吃這個，你講什麼中元普渡。」林聰賢連忙解釋說「我是說櫂豪（民進黨台東縣長參選人劉櫂豪）之後可以推廣啦！」

政務官手中握有很多「利多」，行政資源確實能為候選人加分，不論哪一黨執政，早已沒有「行政中立」這個名詞。

只是近年來執政越來越困難，選民也不再那麼容易被政治人物「呼弄」，選前開的支票是否跳票，兌現多少，往往成為選民下次投票的考量關鍵之一。套句江湖老話，「出來混，該還的還是要還」，該還的若是遲遲不還，選民手中的這張票，將會記在下次的選舉上。

(中國時報)