新聞分析－又見死人連署 中選會應一視同仁

友善列印
中國時報

中選會日前審查「反空汙」公投，雖然決議成案，卻大動作提出刑事告發，引發藍營痛批「西廠」。近日其他公投案連署書查對結果陸續出爐，全都有讓中選會「痛心」的死人連署，接下來中選會是否會一視同仁，全民等著看。

中選會日前針對反空汙提案做全案告發時，就已被質疑公正性與正當性。中選會曾宣示自己並非「公投審議委員會復辟」，只做「形式審查」而非「實質審查」，卻還開委員會決定公投成不成案，甚至提出刑事告發，如此怎能不算實質審查？

再者，中選會身為獨立機關，本應依法行政，但連中選會自己都承認「法制不足要加以檢討」。在現行法制有缺漏的情況下，不是先檢討法制，而是執意依委員會決議提告，如此作為怎能不讓人聯想，中選會有意配合選舉操作？

中選會主委陳英鈐在立法院哽咽著說「因為法律沒有賦予我們權限，只好讓它（反空汙公投）通過。」這番言論更讓人聯想，中選會真的「非常不希望」這項公投通過，但礙於法律「不得不」通過，這種明顯帶有立場、針對性十足的評論，有失中選會主委身份。

如今，各項公投案查對結果陸續回報，死亡連署顯然並非個案，中選會義正嚴詞表示一定會「依法行政」，而且「採一致標準」處理。先前中選會副主委陳朝建指出，死亡連署是百分百的偽造，照如此說法，無論死亡連署人數多寡，中選會是否都該告發？

年底公投是新修公投法的首次實踐，全民必然戴上放大鏡檢視，中選會若偏頗處理，毫無疑問將淪為「選戰打手」，盡失公信力。

(中國時報)

新聞透視－政績不彰 政務官成選… 投入國防 騰雲無人機擔大任

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。