投入國防 騰雲無人機擔大任

2018年10月07日 04:11 中國時報 楊孟立 ／台北報導 ／台北報導

雷虎科技的無人直升機可以掛載各式救災救難設備，用途廣泛，獲國外青睞。（楊孟立攝）

中科院副院長馬萬鈞（楊孟立攝）

無人機投入軍事用途之後，扮演的角色越來越吃重，國防部今年公布的「5年兵力整建計畫」，二度提及長滯空無人飛行載具的角色，空軍也規畫成立無人機中隊，更加凸顯中山科學研究院研發中的「騰雲」大型無人機的重要性。

雖然騰雲性能一再受到質疑，不過，中科院副院長馬萬鈞在專訪中強調，「騰雲無人機絕對符合軍方的需求，甚至能更進一步。」

搭配人造衛星 決勝千里

馬萬鈞說，「騰雲所搭載的都是最新穎的技術，是我們新世代的無人機」。根據目前對外公布的資料，騰雲具備中高度、長滯空的特性，能進行偵蒐、電子戰，每項功能都可以支援濱海決勝、灘岸殲敵的作戰指導。

但無人機能發揮多少戰力，很大程度取決於人造衛星系統的完備，國家政策研究基金會高級助理研究員揭仲指出，美軍的長航程無人機，憑藉遍佈全球的人造衛星系統提供數據導航，才能達成「決勝千里」的功效。

掛載美製武器 技術無礙

中正大學戰略暨國際事務研究所助理教授林穎佑則認為，台灣做無人機的技術不是問題，但現階段應先追求系統的穩定，做好戰場監偵、火力修正、導引支援就夠了，要做到火力攻擊，需要載具、後端系統、中間導引與武器火力控制，這部分沒辦法一步登天。

馬萬鈞坦承，如果透過地面導控站操控無人機，因為受到地球曲率的影響，有效範圍最多僅達數百公里。沒有外太空的人造衛星系統支援，確實無法達到美軍「決勝於千里之外」。

騰雲無人機 不比他國差

馬萬鈞又表示，騰雲無人機歸類為一種中高度、長滯空無人機系統(MALE UAS)，世界各國的MALE外觀都很接近，其實是因為這些無人機功能和性能相差不大，大家不應該妄自菲薄，我國投注國防科技研發多年，無人機不會比他國遜色。

「衛星的運用是民間成熟技術，不會是一項工程限制。」馬萬鈞直言，要透過人造衛星遠距離導控無人機，關鍵是飛機接收端的天線和信號處理，這是航空電子的工程問題，台灣有最勤奮聰明的工程師團隊，只要有使用上的需求，就會全力突破，大家要有信心。

對於外界質疑，騰雲無法掛彈進行火力攻擊，又或者是無法掛載美製地獄火飛彈。馬萬鈞表示，「騰雲有掛架可掛載救生莢艙以執行人道救援任務，如果有掛彈需求，技術上不是問題」。至於掛載美製武器，他重申，只要購買裝備的時候能獲得相關介面資料，什麼東西都能掛載，這都是工程上可以解決的問題。

(中國時報)