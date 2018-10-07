太陽能風雨球場 節能又環保

高雄市鳳翔國中的風雨球場，戶外活動不再擔心下雨和大太陽。（高雄市政府提供）

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中國時報
／台北報導
鳳翔國中太陽能風雨球場小檔案

全台首座太陽能風雨球場今年6月底在高雄鳳翔國中誕生。校長徐易男表示，該校建校6年，他是首任校長，由於校內一直沒有室內運動場和活動中心，而目前校園種電正夯，他便想到如果能與廠商合作，建造簡易風雨球場（四周無牆壁），不僅可免費獲得場地，也無須負擔維修費用，還可得到發電後的回饋金，可說是一舉數得。

徐易男說，風雨球場的面積有4.5個籃球場大，主要建物是鋼構，總計1200萬元均由廠商出資，球場屋頂則裝置太陽能光電板。據廠商統計，風雨球場（歸類為地面型太陽能板）的發電容量為689.12瓩，校內其他設施的屋頂型太陽能板則為279.66瓩，總建置量是968.78瓩；合計約可產生125萬度的發電量，供應約350戶家庭的年用電量。

若站在節能減碳的立場，這些太陽能光電設施，預計每年約可減少660公噸二氧化碳排放量，相當於6萬6千棵樹一年的碳吸收量。而此套綠電系統的建置，特別之處在於將太陽能發電系統架高，下方空間則設置風雨球場，具有遮陽隔熱擋風避雨的建構特性，提供師生及社區集會或運動使用。

徐易男說，太陽能風雨球場不僅使師生擁有不受天候影響的活動空間，學校的土地及校舍亦充分利用提高效益，更能兼顧環境保護的教育目標。至於售電回饋金方面，南部的行情是10％左右，但這座風雨球場全部由廠商出錢興建，校方只提供土地和空間，廠商投資金額較大，因此只收1％回饋金。

徐易男希望自己的構想能夠幫助體育署，解決學校室內運動設施不足的問題，否則全部由政府編列預算興建，不僅費用龐大，恐怕也曠日廢時。

(中國時報)

響應綠能政策 校園種電正夯

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